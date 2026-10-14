Corredor Bioceánico Central cómo impactaría Agua Negra en la minería

El desarrollo de los grandes proyectos mineros de San Juan volvió a poner al Paso Internacional de Agua Negra en el centro de la agenda de integración entre Argentina y Chile. La posibilidad de trasladar minerales hacia los puertos del océano Pacífico, reducir las distancias logísticas y mejorar la conexión con los mercados internacionales convirtió a esta vía en una infraestructura de interés estratégico para la actividad minera y la economía regional.

El debate no se limita a la construcción del túnel binacional. También incluye la pavimentación de los accesos, la circulación de camiones de gran porte, la conexión con el sistema ferroviario chileno y la capacidad de los puertos para recibir un eventual incremento de las exportaciones. Sin embargo, el corredor todavía no funciona como una salida regular para las cargas mineras y el proyecto del túnel no está en construcción.

Qué relación tiene Agua Negra con los proyectos mineros

El avance de los proyectos de cobre en San Juan modificó las necesidades de transporte que se habían considerado cuando se impulsó originalmente el túnel. Entre los emprendimientos que forman parte de este escenario se encuentran Josemaría y Filo del Sol, integrados en el proyecto Vicuña, además de otros desarrollos cupríferos que podrían incrementar la demanda de infraestructura y servicios logísticos.

En mayo de 2026, durante la Expo San Juan Minera, el presidente de la Comisión de Diálogo Político de Coquimbo, Pedro Valencia, señaló que el crecimiento minero provincial cambió la perspectiva sobre Agua Negra. Según explicó, las autoridades chilenas buscan avanzar primero en obras que permitan habilitar el tránsito de camiones de alto tonelaje y facilitar una eventual salida de minerales por los puertos de la región.

La conexión podría servir tanto para el abastecimiento de los emprendimientos —con equipos, insumos y otros materiales— como para el traslado de la producción hacia destinos de exportación. La conveniencia concreta para cada proyecto dependerá de su ubicación, del sistema elegido para transportar el mineral y de los costos y tiempos de cada alternativa logística.

Transporte de cargas y salida hacia el Pacífico

Agua Negra integra el esquema del Corredor Bioceánico Central, concebido para conectar el eje Porto Alegre, en Brasil, con la Región de Coquimbo, en Chile, a través de territorio argentino. El Banco Interamericano de Desarrollo identifica entre los objetivos del proyecto mejorar la conectividad fronteriza, hacer más eficiente la red logística y ampliar el acceso regional a los mercados internacionales.

Para San Juan, una conexión más eficiente con Chile podría ampliar las opciones de transporte de minerales y otros productos exportables. También permitiría evaluar rutas alternativas frente a la dependencia de corredores que atraviesan otras provincias, aunque la competitividad de cada opción deberá determinarse según las distancias, las tarifas, la infraestructura disponible y las condiciones de operación.

El escenario plantea, además, una diferencia entre el paso actual y el túnel proyectado. Agua Negra se encuentra a gran altura y su funcionamiento depende de las condiciones meteorológicas, por lo que permanece sujeto a cierres estacionales. En septiembre de 2026, autoridades de Coquimbo informaron que realizaban gestiones para recuperar la Ruta Internacional 41-CH, afectada por las condiciones invernales y la acumulación de nieve.

Qué obras necesita la conexión entre San Juan y Coquimbo

La pavimentación de los accesos es uno de los pasos que las autoridades consideran necesarios para mejorar la circulación. Durante la agenda binacional de mayo, Valencia indicó que del lado chileno faltaban aproximadamente 42 kilómetros de pavimento hasta la frontera y mencionó proyectos de pavimentación y construcción de puentes. Del lado argentino, un documento presentado en la Comisión Nacional de Fronteras en abril de 2025 había señalado la necesidad de pavimentar 36 kilómetros. Las cifras corresponden a relevamientos y anuncios de distintos momentos, por lo que no deben interpretarse como un estado de obra actualizado en tiempo real.

A esa infraestructura vial se suma la logística portuaria. Una delegación de Coquimbo ya había planteado en reuniones con autoridades sanjuaninas la necesidad de evaluar una mayor capacidad para atender el movimiento de mercancías y alternativas específicas para el tránsito de camiones. El sistema ferroviario chileno también aparece en las conversaciones como una opción para complementar el transporte terrestre, aunque su utilización por parte de proyectos mineros dependerá de las soluciones técnicas y acuerdos que se concreten.

El túnel, por su parte, fue diseñado como una obra binacional de aproximadamente 14 kilómetros, con dos estructuras principales. Su objetivo es mejorar las condiciones del cruce cordillerano y reducir las limitaciones del paso actual. No obstante, su ejecución requiere definiciones políticas, técnicas y financieras de ambos países.

Una infraestructura que excede a la minería

Aunque el crecimiento de la actividad minera explica parte del renovado interés, el potencial de Agua Negra también alcanza al comercio exterior, la agroindustria, el turismo y los servicios asociados al transporte. El corredor podría beneficiar a empresas de distintas provincias argentinas que busquen una conexión con los puertos chilenos y los mercados del Pacífico.

El desafío consiste en articular las inversiones viales, fronterizas, ferroviarias y portuarias para que la conexión sea competitiva y segura. La expansión minera aumenta la necesidad de contar con alternativas logísticas, pero no garantiza por sí sola la concreción del túnel ni que todos los emprendimientos vayan a utilizar ese recorrido.

Así, Agua Negra vuelve a discutirse como una pieza de infraestructura regional vinculada al futuro productivo de San Juan. Su impacto dependerá de que los anuncios se traduzcan en obras concretas y de que Argentina y Chile logren coordinar un sistema de transporte capaz de responder a las necesidades de la minería y del resto de las actividades económicas.