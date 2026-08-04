Correo Argentino anunció una profunda modernización de su operatoria internacional tras la publicación del Decreto 604/2026 y las Resoluciones Generales 5884/2026 y 5886/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las nuevas disposiciones eliminan el límite de valor para las exportaciones comerciales por vía postal y simplifican los procedimientos para importar productos desde el exterior.

La medida fortalece el rol del correo oficial como Operador Postal Designado de la Argentina y busca facilitar el acceso al comercio internacional para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, además de usuarios particulares.

Uno de los principales cambios es la creación de la Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP), que permitirá realizar envíos comerciales sin tope de valor. Para utilizar este régimen, el remitente deberá contar con perfil exportador habilitado ante ARCA, emitir factura "E" y completar la declaración antes del despacho de la mercadería.

El presidente de Correo Argentino, Camilo Baldini, destacó que el nuevo esquema "moderniza el sistema postal argentino de acuerdo con las dinámicas actuales del comercio internacional" y remarcó que, por primera vez, será posible exportar comercialmente por vía postal sin restricciones de monto.

Correo Argentino también representará a los clientes ante la Aduana durante el proceso, incluyendo eventuales verificaciones físicas, salvo que el remitente indique expresamente otra modalidad.

En materia de importaciones, el régimen incorpora otra novedad importante: quienes compren en plataformas de comercio electrónico podrán pagar los tributos y el costo del envío al momento de la compra. Esto elimina la declaración posterior que hasta ahora debía realizarse ante ARCA y permitirá acelerar la liberación de los paquetes.

Además, los envíos postales estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística hasta USD 400 FOB por envío, durante los primeros cinco envíos anuales por persona. Superado ese monto o el cupo, se aplicarán los tributos previstos en el régimen general.

Desde la empresa señalaron que el objetivo es ofrecer un sistema "más simple, transparente y previsible" para quienes envían o reciben productos del exterior y brindar una herramienta concreta para que más pymes argentinas puedan acceder a mercados internacionales.

La implementación del nuevo régimen se realizará de manera gradual, de acuerdo con el cronograma que informen ARCA y Correo Argentino. Mientras tanto, continúan vigentes los procedimientos actuales para exportaciones, incluyendo el descuento del 30% en envíos de ayuda familiar, obsequios, muestras y documentación internacional.