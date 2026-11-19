Una empresa de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, llegó a la tercera edición del Forum de la Fiesta Nacional del Sol con el objetivo de conocer las oportunidades comerciales de San Juan y evaluar la posibilidad de instalar una sucursal en la provincia. Se trata de Corsair Safety, firma representada por David Manuel Faleiro, quien destacó la organización del encuentro y los contactos que pudo concretar durante la ronda de negocios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Faleiro explicó que la empresa recibió una invitación para participar de la actividad y que la experiencia superó sus expectativas. “La verdad que sumamente prolijo, ordenado y hemos hecho buenos contactos”, expresó.

El interés por instalarse en San Juan

El representante de la firma bonaerense contó que su participación tuvo un objetivo concreto: evaluar la posibilidad de ampliar su presencia comercial en la provincia. “Nosotros particularmente estamos tratando de ubicarnos en San Juan, en base a muchas noticias e inversiones que se están por hacer, así que bueno, venimos un poco a evaluar esta alternativa de ubicarnos un poco acá, una sucursal más”, señaló.

Faleiro también valoró la atención recibida durante las reuniones y la calidad de las empresas participantes. “Sumamente superadora, la verdad que realmente ha sido muy prolijo, las chicas han atendido muy bien el servicio, excelente, y la calidad de las empresas que han venido también, nos han atendido muy bien”, manifestó.

Los contactos y el potencial de la provincia

Durante la ronda, Corsair Safety pudo reunirse con representantes de empresas de distintos puntos del país. Según detalló Faleiro, mantuvieron contactos con firmas de San Juan, Santa Fe y Buenos Aires, aunque aclaró que el interés principal de su visita estaba puesto en conocer el mercado sanjuanino.

Al explicar cómo observan a la provincia desde San Nicolás de los Arroyos, el empresario hizo referencia a las inversiones vinculadas con la actividad minera. “Creemos que va a ser un Neuquén en próximo, así que nada, creo que hay un potencial enorme”, afirmó.

La participación de Corsair Safety se sumó a la de más de 500 empresas inscriptas en las rondas de negocios de esta edición del Forum. Para la firma bonaerense, el encuentro representó una oportunidad para acercarse al sector empresarial local y analizar una posible instalación en San Juan