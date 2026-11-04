El conflicto salarial en el transporte público de San Juan volvió a generar preocupación. Este miércoles 4 de noviembre, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional San Juan, anunció que se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente ante la falta de acuerdo con las empresas de colectivos por el pago de haberes adeudados.

La decisión fue comunicada por el gremio en medio de las negociaciones con la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). El reclamo está relacionado con diferencias salariales correspondientes a julio y agosto, además de dos cuotas pendientes de un adicional no remunerativo que, según los trabajadores, todavía no fueron abonadas.

Desde la organización sindical manifestaron su preocupación por la falta de respuestas del sector empresario y resolvieron mantenerse en asamblea permanente mientras esperan una solución al conflicto.

¿Habrá paro de colectivos en San Juan?

Pese al estado de alerta, hasta el momento la UTA no anunció un paro de colectivos ni una fecha para una eventual medida de fuerza. Sin embargo, la declaración de asamblea permanente mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones gremiales si las negociaciones no avanzan.

La situación genera incertidumbre entre los usuarios del transporte público de corta y media distancia, especialmente después del conflicto registrado durante octubre, cuando los choferes realizaron una retención de servicios por diferencias en la liquidación de sus salarios.

Por ahora, no existe una comunicación oficial que confirme una suspensión general del servicio, aunque el desarrollo de las asambleas podría generar inconvenientes si los trabajadores deciden profundizar el reclamo.

Un conflicto que continúa desde octubre

La nueva advertencia gremial se produce después de las negociaciones que mantuvieron la UTA y ATAP durante octubre por la aplicación de los acuerdos salariales.

El pasado 15 de octubre, ambas partes alcanzaron un entendimiento que permitió garantizar la continuidad del servicio y establecer compromisos de pago para los trabajadores.

Sin embargo, las diferencias salariales de julio y agosto quedaron pendientes de resolución y ahora volvieron a convertirse en el principal motivo del reclamo.

Por el momento, no se informó el monto total de la deuda ni cuándo podría concretarse una nueva reunión entre el gremio y las empresas.

Mientras tanto, los choferes permanecerán en estado de alerta y asamblea permanente a la espera de una respuesta que permita destrabar el conflicto salarial.