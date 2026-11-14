En medio de las fuertes crecidas que afectan a Calingasta e Iglesia y de los cuestionamientos por el estado de las defensas hídricas, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió las obras preventivas realizadas por su gestión y aseguró que, sin esas intervenciones, las consecuencias del incremento del caudal de los ríos habrían sido mayores.

Durante una rueda de prensa, el mandatario provincial reconoció que se registraron daños en algunas defensas, pero sostuvo que los trabajos ejecutados desde el comienzo de su administración permitieron mitigar el impacto de un fenómeno que calificó como extraordinario.

“Si no hubiésemos hecho todo el trabajo previo, las consecuencias hubieran sido de otras características”, afirmó Orrego al ser consultado por la situación que atraviesan los departamentos cordilleranos.

El gobernador remarcó que las tareas de prevención comenzaron desde el inicio de su gestión y rechazó que la Provincia haya permanecido inactiva frente a los riesgos asociados a las crecientes.

“Nosotros nunca dejamos de trabajar. Empezamos los trabajos apenas comenzó la gestión y hemos estado trabajando con muchas obras y máquinas en distintos lugares”, sostuvo.

En ese sentido, hizo referencia a las intervenciones desarrolladas en el marco del operativo Copre, mediante el cual el Gobierno provincial ejecuta tareas de encauzamiento, limpieza de cauces y construcción o refuerzo de defensas para disminuir los riesgos durante la temporada de mayores caudales.

“Lo que estamos haciendo es mitigar todo tipo de daño que pueda ocurrir”, enfatizó.

Orrego reconoció daños en las defensas

Las declaraciones del gobernador se producen en un contexto de preocupación por el fuerte incremento del caudal de los ríos, especialmente en Calingasta, donde el avance del agua provocó daños en defensas, complicaciones en caminos y dificultades para la circulación.

Orrego reconoció que las intervenciones preventivas no consiguieron evitar completamente los efectos de las crecientes, aunque insistió en que contribuyeron a reducir su impacto.

“Si bien es cierto que está bajando agua como nunca, también es cierto que, gracias a Dios, las consecuencias han sido algunas roturas de defensas”, señaló.

El mandatario también destacó la magnitud del fenómeno hídrico y aseguró que se trata de una situación excepcional. Según expresó, el caudal pasó de valores habituales cercanos a los 40 metros cúbicos por segundo a registros de 120 metros cúbicos por segundo.

Desde la Dirección de Hidráulica provincial, en tanto, informaron que el río San Juan llegó a registrar picos de hasta 200 metros cúbicos por segundo, con un promedio reciente de 120, como consecuencia del acelerado deshielo en la cordillera.

Los cuestionamientos por las obras preventivas

La defensa de Orrego se conoce después de que distintos sectores de Calingasta manifestaran su preocupación por el comportamiento de las defensas construidas para contener las crecidas.

El presidente de la Junta de Riego departamental, Horacio Rubilar, advirtió a DIARIO HUARPE que el incremento del caudal superó algunas de las intervenciones realizadas y reclamó reforzar las estructuras existentes con criterios técnicos adecuados.

El dirigente cuestionó especialmente determinados trabajos de movimiento de suelo y planteó la necesidad de ejecutar obras que acompañen el recorrido natural del agua, en lugar de generar obstáculos que puedan agravar los desbordes.

En este escenario, el gobernador mantuvo su respaldo a las tareas desarrolladas por la Provincia y planteó que la magnitud extraordinaria de las crecidas debe considerarse al evaluar los resultados.

“Es muy fuerte, porque además empieza el efecto del calor. La idea es hacer todo lo posible, como lo estamos haciendo”, concluyó Orrego.

La situación mantiene bajo presión a las defensas hídricas de los departamentos cordilleranos, mientras el aumento de las temperaturas y la continuidad del deshielo plantean el desafío de sostener los trabajos de prevención durante los próximos meses.