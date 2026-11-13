El fuerte incremento del caudal de los ríos en Calingasta comenzó a superar las defensas y los trabajos de desvío realizados para proteger sectores poblados, según advirtió Horacio Rubiral, presidente de la Junta de Riego departamental. El dirigente señaló que la situación podría agravarse durante los próximos meses y reclamó un seguimiento permanente de los cauces para intervenir en los puntos más comprometidos.

"Ahora tenemos la gran dificultad de que el río aumentó mucho su caudal y está superando las defensas y los desvíos que se hicieron", sostuvo Rubiral en diálogo con DIARIO HUARPE.

Según su estimación, el incremento del caudal fue considerable durante los últimos días. "En la última semana hemos tenido un aumento exponencial del caudal. Creo que se ha triplicado o cuadruplicado. El río Castaño también ha aumentado bastante, mientras que el río Calingasta ha aumentado muy poco", explicó.

Frente a este escenario, el titular de la Junta de Riego consideró necesario reforzar las tareas de mantenimiento y vigilancia sobre las obras existentes, especialmente en los sectores donde el agua comienza a superar las contenciones.

"Lo que estamos pidiendo al director y al jefe técnico de Hidráulica es que realicen recorridos diarios para determinar dónde hay que reparar las defensas o dónde hay que volver a desviar el río", manifestó.

Cuestionamientos a las defensas construidas

Rubiral reconoció que se realizaron trabajos para encauzar el río, pero consideró que algunas intervenciones necesitan refuerzos, especialmente mediante la colocación de rocas de mayor tamaño.

"Ha faltado más enrocado, colocar rocas más grandes. Eso también se lo dijimos en su momento al jefe técnico de Hidráulica. Necesitamos más enrocado y más espigones", señaló.

Para fundamentar su planteo, comparó las obras actuales con intervenciones realizadas décadas atrás en la zona de Barreal.

"Si vas a la playa del río, vas a ver los espigones que se hicieron en 1987. Tienen rocas mucho más grandes. Al colocar sedimento y ripio sobre esas rocas y compactarlo con una máquina, la defensa queda firme. Eso es lo que nosotros pedimos que se hiciera", explicó.

No obstante, aclaró que su planteo actual apunta a mejorar las estructuras existentes. "El trabajo ya está hecho. Lo que hay que hacer ahora es tratar de reacondicionar esas defensas", afirmó.

Las advertencias comenzaron en agosto

El presidente de la Junta de Riego recordó que los productores habían solicitado intervenciones preventivas varios meses antes de las crecientes actuales, debido a la importante acumulación de nieve registrada en la cordillera.

"El 4 de agosto presentamos notas pidiendo con urgencia el reencauzamiento del río, para desviarlo hacia la margen donde no había población. Sabíamos que había mucha nieve en alta cordillera y que eso iba a traer problemas importantes en Calingasta", sostuvo.

Según explicó, la preocupación surgió después de recorrer a caballo distintos sectores del cauce frente a Barreal, donde identificaron zonas que consideraban vulnerables.

Rubiral también reconoció la respuesta del Gobierno provincial y agradeció la intervención del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Infraestructura, Fernando Perea, tras la presentación de los reclamos.

Sin embargo, insistió en que las necesidades del departamento requieren acelerar las intervenciones. "Se están haciendo obras, pero necesitamos acelerar los tiempos. Calingasta necesita esas obras porque hacía desde los años 70 que no se realizaban intervenciones de esta naturaleza", expresó.

Piden participación de la UNSJ y advierten por el verano

Otro de los planteos de la Junta de Riego es incorporar asistencia técnica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para evaluar el comportamiento de los ríos y los riesgos asociados a los aluviones.

"Le estamos pidiendo a Hidráulica que trate de hacer algún convenio con la Universidad Nacional de San Juan, porque vemos falencias en la parte técnica", afirmó Rubiral.

La preocupación no se limita a las crecientes actuales. El dirigente advirtió que las altas temperaturas y las posibles tormentas estivales podrían generar nuevas complicaciones durante diciembre, enero y febrero.

"Esto recién está comenzando. Estamos a viernes 13 de noviembre y creemos que la problemática se va a agravar", manifestó.

En ese contexto, recordó que durante una reciente reunión multisectorial también se planteó la necesidad de conformar Defensa Civil en el departamento, para contar con mecanismos de alerta y recursos ante posibles emergencias.

"No es una cuestión de alarmar, pero hay que prevenir. Por los tiempos que tenemos, lo que nos queda es prevenir y contar con los recursos disponibles", señaló.

Finalmente, Rubiral remarcó que los riesgos hídricos afectan a distintos sectores de Calingasta y que las soluciones requieren coordinación entre organismos públicos, productores y la comunidad.

"Esto no es ir en contra de nadie. No es una cuestión partidaria ni buscamos otra cosa. Lo que necesitamos son soluciones", concluyó.