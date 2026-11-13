Las crecientes que afectan a Calingasta comenzaron a generar consecuencias sobre las propiedades productivas y también reclamos por la calidad de las obras de defensa. Mario Campillay, un finquero de Tamberías que sufrió el ingreso del agua a su terreno, cuestionó la resistencia de las contenciones realizadas para proteger las zonas cercanas al río.

"Lo que pasa es que no hacen una buena defensa. Amontonan el material nomás y el río se lo lleva. Empieza a cavar por abajo y se lleva la defensa", sostuvo el productor en diálogo con DIARIO HUARPE.

Su testimonio refleja la preocupación que existe entre quienes tienen propiedades próximas al cauce. En su caso, la crecida provocó el anegamiento de aproximadamente media hectárea de terreno, aunque la intervención de maquinaria permitió retirar uno de los brazos del río que había ingresado a la finca.

"Tengo pasto y alfalfa. El río entró en una parte del terreno. No fue una gran superficie, pero gracias a la máquina que vino ayer pudimos sacar el brazo del río que estaba entrando a la propiedad", relató.

Sin embargo, el peligro no desapareció. Campillay explicó que el río continúa creciendo y que la cercanía del agua mantiene en alerta a los productores.

"Lo que era el brazo grande del río estaba a unos 200 metros. Ahora el agua está mucho más cerca, a unos 50 metros de la propiedad", precisó.

Reconoció la asistencia, pero cuestionó las defensas

A pesar de sus críticas a las obras de contención, Campillay reconoció que recibió asistencia de los organismos estatales para enfrentar la emergencia.

"Sí, hay apoyo de la Municipalidad. Justamente ayer vino Hidráulica con una máquina. Mucho no se puede hacer con el río, porque toda esta parte ha sido río y, sí o sí, pasa por acá", expresó.

La diferencia que planteó el productor está en la efectividad de las defensas. Según su descripción, el agua socava la base de los materiales acumulados hasta provocar que las contenciones cedan ante la fuerza de la corriente.

"No hay buenas defensas", insistió.

El testimonio se produce en medio de una situación compleja para Calingasta, donde el incremento del caudal del río Los Patos también provocó complicaciones en caminos y sectores cercanos a las zonas pobladas. Entre las consecuencias se encuentra la interrupción de la circulación por el Puente Pioneros, en Tamberías.

Preocupación por otras fincas afectadas

Campillay advirtió que su situación no es aislada y que existen otros productores que también sufrieron el avance del agua sobre sus terrenos.

"Hay más productores, más finqueros, afectados por el río. Tanto hacia el norte como hacia el sur hay propiedades que han sufrido mucho por las crecientes", aseguró.

Aunque no pudo precisar cuántas fincas resultaron afectadas, señaló que los problemas se extienden a distintos sectores ubicados sobre las márgenes del cauce.

Mientras tanto, su principal preocupación es la evolución de las temperaturas y el comportamiento del río durante los próximos días. Si bien la maquinaria permitió retirar el agua que ingresaba a su finca, la cercanía del cauce mantiene latente el riesgo de nuevos desbordes."Ahora estamos a la expectativa porque sigue creciendo. Si siguen estos calores, se nos complica un poco la situación", advirtió.