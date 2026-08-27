El nuevo esquema de créditos hipotecarios incorpora una alternativa para quienes buscan construir su propia vivienda. En este caso, uno de los principales requisitos económicos es contar con un sueldo neto mínimo de $1.506.400.

La cifra surge como referencia para determinar la capacidad de pago del solicitante y poder acceder al financiamiento destinado a la construcción de una casa.

El ingreso requerido no es el único factor que se tendrá en cuenta. Como ocurre con este tipo de préstamos, la entidad financiera analiza la capacidad de pago de cada solicitante en función de sus ingresos y del monto que pretende solicitar.

¿Cuánto hay que ganar?

Para quienes quieran acceder a esta nueva línea para construir una vivienda, el ingreso neto mínimo informado es de $1.506.400.

Esto significa que una persona cuyo sueldo se encuentre por debajo de ese monto no alcanzaría, en principio, el ingreso mínimo establecido para esta alternativa de crédito.

La evaluación también contempla la relación entre los ingresos y la cuota que deberá afrontar el beneficiario durante el período de devolución.

El objetivo: construir la vivienda propia

La nueva línea apunta a facilitar el acceso al financiamiento para aquellas personas que cuentan con un terreno o un proyecto de construcción y necesitan fondos para avanzar con la obra.

El crédito hipotecario permite transformar la capacidad de ahorro y los ingresos mensuales en una herramienta para financiar la construcción de una vivienda, aunque la aprobación final queda sujeta al análisis crediticio correspondiente.

El nuevo esquema forma parte del impulso oficial al mercado de créditos hipotecarios, en un contexto en el que las entidades financieras volvieron a ampliar las opciones de financiamiento para la vivienda.