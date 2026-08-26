El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de créditos hipotecarios que busca ampliar el acceso a la vivienda mediante el financiamiento de largo plazo. El programa contará con hasta $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, que serán canalizados a través de los bancos.

¿Quiénes podrán acceder y cuáles son las condiciones?

Uno de los principales requisitos es que los solicitantes sean personas humanas que busquen acceder a su primera vivienda. El crédito podrá destinarse a la compra de una propiedad, pero también a la construcción, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única y de ocupación permanente.

Quiénes pueden solicitarlo

La línea está destinada a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios. Podrán acceder:

Empleados en relación de dependencia o contratados.

Trabajadores autónomos.

Monotributistas.

Jubilados.

Pensionados.

Excombatientes de las Islas Malvinas que reciben la pensión vitalicia de guerra.

El crédito deberá gestionarse directamente ante los bancos participantes, ya que el dinero del FGS no será entregado directamente a las familias. El fondo estatal funcionará como mecanismo de financiamiento para que las entidades puedan otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo.

Cuánto se podrá pedir

Los nuevos préstamos tendrán un monto máximo equivalente a 150.000 UVA y un plazo mínimo de 15 años. Además, los bancos que participen del programa deberán ofrecer una tasa máxima de UVA + 7,5% anual.

La utilización de UVA significa que tanto el capital como las cuotas se actualizan según la evolución de esta unidad, que está vinculada a la inflación. Por eso, la cuota no permanecerá fija en pesos durante todo el préstamo.

El Gobierno estima que el programa podría beneficiar a unas 17.000 o 18.000 familias. El esquema contempla un total de $2 billones, mientras que la primera licitación será por $200.000 millones.

Un ejemplo para entender cómo funcionaría

Como referencia, el Gobierno presentó una simulación para una vivienda valuada en US$106.667. En ese caso, el préstamo cubriría el 75% del valor, equivalente a $120.920.000, con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años.

Con esas condiciones, la cuota inicial sería de aproximadamente $865.098 y el grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales de $3.460.391 para cumplir con una relación cuota-ingreso del 25%.

Este ejemplo no significa que todos los créditos tendrán esas mismas condiciones, ya que el monto, el plazo y la cuota dependerán de cada operación y de los criterios de la entidad bancaria.

El rol del FGS

El dinero del FGS no será utilizado para otorgar directamente los préstamos. El mecanismo consiste en que Anses coloque fondos a largo plazo en los bancos, mediante licitaciones, para que esas entidades puedan contar con el financiamiento necesario para ofrecer hipotecas a 15, 20 o 25 años.

El programa contempla depósitos a plazo fijo ajustados por UVA más una tasa adicional, con licitaciones a uno y cinco años. Cada banco podrá obtener como máximo el 20% del monto de cada licitación y tendrá 90 días para convertir los fondos adjudicados en nuevos créditos hipotecarios.

De esta manera, el Gobierno busca atacar uno de los principales obstáculos del mercado hipotecario: los bancos reciben depósitos mayormente a corto plazo, pero necesitan financiamiento mucho más prolongado para otorgar préstamos destinados a la compra de viviendas.