Creyó que su pareja le era infiel, la amenazó con un cuchillo, pero no irá preso

Una discusión de pareja derivó en un caso penal tras un episodio de agresión en una vivienda del barrio Natania XV, Rivadavia. El hecho ocurrió cerca de las 23:21 horas del 2 de agosto de 2026, cuando la víctima se encontraba en la cocina y Gabriel Adrián Molina en el quincho del inmueble. El hombre confrontó a la mujer por sospechas de infidelidad y le exigió la entrega de su teléfono celular.

Ante la negativa de la víctima, el acusado lanzó severas intimidaciones al manifestar “DECIME LA VERDAD TE ESTOY DANDO LA OPORTUNIDAD, PORQUE SI ME ENTERO TE VOY A MATAR, YA ESTUVE BUSCANDO POR INTERNET LA PENA QUE ME PUEDEN DAR SI TE MATO”.

Inmediatamente después de la amenaza verbal, el agresor sujetó a la mujer del cabello y la tironeó para apoderarse del dispositivo. Con el teléfono en su poder, Molina retornó al sector del quincho. Minutos más tarde, el hijo de la víctima, de 18 años, conversó con su madre sobre lo acontecido y se dirigió hacia donde estaba el agresor. Al ir a buscarlo dos minutos después, la damnificada halló al acusado junto a su computadora y con un cuchillo tipo carnicero situado a su lado. En ese instante, el hombre volvió a amedrentarla al colocar su mano sobre la cuchilla.

Ante el peligro inminente, la mujer abandonó la propiedad y solicitó auxilio en la casa de una vecina para llamar al 911. Efectivos de la Comisaría 13 acudieron al lugar e ingresaron con la autorización de la víctima.

Tras entrevistar al sospechoso, los oficiales procedieron a su aprehensión. La policía consultó a la Unidad de Abordaje Territorial, donde el referente Francisco Montaño dispuso la intervención del ayudante fiscal en turno Gustavo Mendoza. Luego de recibir el reporte policial, Mendoza se comunicó con la fiscal en turno Virginia Branca, quien dictaminó la apertura del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Durante la aprehensión se notificó formalmente a Molina sobre su detención, la vinculación al legajo caratulado por el delito de amenazas coactivas agravadas, su derecho a guardar silencio y la facultad de designar un abogado defensor. El proceso legal estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero.

El procedimiento culminó con un acuerdo de juicio abreviado que fijó una pena de 3 años de prisión condicional. La resolución judicial incluyó la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a 300 metros y la colocación de un dispositivo dual que el condenado deberá portar hasta la finalización formal de la audiencia.