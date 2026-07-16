Criar un hijo en Argentina demandó en junio entre $529.539 y $678.308 por mes, según la actualización de la canasta de crianza difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los valores registraron incrementos de hasta 1,9% respecto de mayo, en línea con la inflación.

El informe contempla dos grandes componentes: por un lado, los gastos en bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y niñas; por el otro, el valor económico de las tareas de cuidado.

Para los menores de un año, la canasta alcanzó los $529.539, con una suba del 1,7%. En este grupo, más de dos tercios del costo corresponde al tiempo destinado al cuidado.

En el caso de los niños de 1 a 3 años, el monto llegó a $630.926, también con un incremento del 1,7%. Allí, las tareas de cuidado representan cerca del 65% del total.

Para los niños de 4 y 5 años, el costo mensual fue de $539.612, un 1,8% más que el mes anterior. En esta etapa, el peso de los bienes y servicios y el del cuidado es prácticamente el mismo.

Finalmente, para los niños de entre 6 y 12 años, la canasta ascendió a $678.308, con un aumento del 1,9%, el mayor entre todos los grupos etarios.

Cómo calcula el Indec la canasta de crianza

El organismo explica que la medición combina el costo de los bienes y servicios básicos con una estimación monetaria del tiempo destinado al cuidado de los hijos.

Para calcular este último componente, toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen del personal de casas particulares. En tanto, los gastos en bienes y servicios se estiman a partir de la Canasta Básica Total (CBT), ajustada según la edad de los niños mediante un coeficiente de adulto equivalente.

El objetivo de este indicador es reflejar de manera más completa cuánto cuesta la crianza, incorporando no solo los gastos directos, sino también el valor económico del tiempo que demandan las tareas de cuidado.