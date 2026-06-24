La investigación por el crimen de José Yáñez registró una novedad de peso en las últimas horas: la Justicia resolvió dejar en libertad a Juan Buena Nueva, quien era el único detenido que permanecía vinculado a la causa. De esta manera, actualmente no hay personas privadas de la libertad por el homicidio ocurrido en Pocito, aunque la pesquisa sigue en marcha y no se descartan nuevas medidas a futuro.

La decisión fue adoptada por el juez de Impugnación Benedicto Correa, quien revocó la resolución dictada previamente por la jueza de Garantías Ana Carolina Parra. La magistrada había ordenado la prisión preventiva de Buena Nueva por el plazo de dos meses, medida que fue cuestionada por la defensa y que derivó en una audiencia de revisión realizada durante la jornada del martes.

Tras analizar los planteos de las partes, Correa entendió que la calificación legal atribuida al imputado habilitaría, en caso de una eventual condena, una pena de ejecución condicional. Bajo ese criterio, consideró que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios para sostener la medida de coerción más gravosa.

Según explicó el fiscal interviniente, el magistrado tuvo en cuenta que, más allá de la gravedad del hecho investigado, no se verificaba una afectación concreta de la investigación ni un riesgo de entorpecimiento vinculado a la conducta atribuida a Buena Nueva. Además, remarcó que el hombre no se encuentra imputado por el homicidio de Yáñez.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la libertad otorgada no implica el cierre de la investigación respecto de Buena Nueva ni una desvinculación definitiva del expediente. Por el contrario, continuará sometido al proceso y deberá cumplir con las condiciones fijadas por la Justicia.

"El señor Juan Buena Nueva no está totalmente exento de esta causa, sigue bajo investigación, con la diferencia de que el doctor Correa dispuso su libertad bajo otras condiciones", sostuvo el representante de la Fiscalía al ser consultado sobre el alcance de la resolución.

Asimismo, desde la UFI remarcaron que se trata de una investigación compleja y que todavía existen medidas pendientes. En ese sentido, señalaron que mantienen líneas investigativas activas y que, como ha ocurrido en otros casos de características similares, el avance de nuevas evidencias podría derivar en futuras decisiones judiciales.

El caso de José Yáñez conmocionó a Pocito desde el momento en que se conoció el hallazgo del productor rural sin vida en su propiedad. Desde entonces, la investigación atravesó distintas etapas, con detenciones, pericias y numerosas medidas orientadas a esclarecer el hecho.

Ahora, con la resolución del juez Correa, la causa queda sin detenidos. Sin embargo, para los investigadores el expediente está lejos de concluir. La Fiscalía sostiene que continúa trabajando sobre distintas hipótesis y que la aparición de nuevos elementos probatorios podría modificar el escenario actual en una investigación que aún busca respuestas sobre uno de los crímenes más resonantes de los últimos meses en San Juan.

Cómo fue el crimen de José Yáñez

El productor rural fue encontrado sin vida en su vivienda de Pocito, ubicada en la zona de Calle 12 y Alfonso XIII. En un primer momento el hecho generó numerosas incógnitas y, con el avance de las pericias, la investigación se orientó hacia la hipótesis de un homicidio. A partir de allí se realizaron allanamientos, detenciones y una serie de medidas investigativas para reconstruir las horas previas al crimen y determinar quiénes participaron del hecho.

Aunque varias personas fueron vinculadas a la causa durante el proceso, las pruebas reunidas hasta el momento no permitieron sostener medidas de prisión preventiva sobre todos los sospechosos. La investigación continúa abierta y la Fiscalía mantiene activas distintas líneas de trabajo para esclarecer definitivamente el asesinato y establecer las responsabilidades penales correspondientes.