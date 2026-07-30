Crimen de Los Toneles: padre e hijo son acusados de asesinato a sangre fría

La situación judicial de Lucas Villarruel y su padre Carlos Villarruel se agravó significativamente tras ser señalados formalmente por el asesinato de Tiago Estrella. El joven de 18 años fue víctima de una emboscada fatal en el barrio Los Toneles, ubicado en el departamento de Chimbas, mientras caminaba junto a su pareja.

Según la teoría presentada por la UFI de Delitos Especiales, los acusados habrían actuado con la colaboración de otros dos individuos para concretar el ataque armado en el que, para la fiscalía, los detenidos "tuvieron la autoría material del hecho".

El violento episodio se registró el 14 de julio cuando los agresores abordaron a la víctima de manera sorpresiva en la vía pública. Durante el ataque, el muchacho recibió un disparo en la cabeza que le provocó heridas de extrema gravedad. Por este hecho ya se encontraban detenidos Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, a quienes el fiscal Adolfo Díaz señaló como "partícipes necesarios del hecho".

Tras el ataque, Estrella fue ingresado de urgencia en el Hospital Rawson, donde permaneció internado bajo cuidados médicos intensivos. Pese a los esfuerzos de los profesionales, el joven falleció el 20 de julio después de agonizar durante una semana.

Este desenlace provocó que la calificación legal de la causa cambiara de homicidio en grado de tentativa a homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla una posible condena de prisión perpetua.

Padre e hijo se encontraban prófugos hasta el pasado lunes, día en que decidieron presentarse ante las autoridades junto a su defensa técnica. Para los investigadores, el más joven de los sospechosos es quien habría efectuado el disparo contra la víctima. Actualmente, ambos permanecen bajo custodia mientras se desarrolla la instrucción judicial para establecer las responsabilidades individuales en este crimen cometido a sangre fría.