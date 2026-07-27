Los dos hombres que permanecían prófugos en la investigación por el homicidio de Tiago Estrella se entregaron este lunes de manera espontánea en Tribunales, acompañados por su abogada defensora. Se trata de padre e hijo, ambos señalados por la Fiscalía como presuntos partícipes del crimen del joven de 18 años ocurrido en el barrio Los Toneles, en Chimbas.

Con estas detenciones, ya son cuatro los sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia por el caso. Previamente habían sido detenidos Nicolás Ezequiel Pizarro y Kevin Emanuel Pizarro, quienes permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Al ingresar al edificio judicial, el padre de la familia Villarroel negó cualquier tipo de vinculación con el homicidio. "No había ningún tipo de problema con Estrella", sostuvo ante los medios de comunicación, al tiempo que rechazó que tanto él como su hijo hayan participado del ataque que terminó con la vida del joven.

En tanto, Villarroel hijo explicó que decidieron presentarse voluntariamente porque su familia comenzó a recibir amenazas tras el crimen. Según manifestó, esa situación los llevó a entregarse para que la Justicia investigue el caso y por cuestiones de seguridad para sus allegados.

Ahora, con los cuatro sospechosos detenidos, la Fiscalía podrá avanzar con la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, instancia en la que expondrá la evidencia reunida hasta el momento, formulará la imputación correspondiente y solicitará las medidas cautelares que considere necesarias.

El homicidio de Tiago Estrella ocurrió el pasado 13 de julio en el barrio Los Toneles y desde entonces generó una intensa investigación para identificar a todos los presuntos responsables. La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá definir el grado de participación que habría tenido cada uno de los acusados en el violento hecho.