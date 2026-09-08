La crisis que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya comenzó a provocar un movimiento concreto hacia el sistema educativo provincial. Alumnos y docentes están dejando instituciones dependientes de la universidad para incorporarse al sistema público y los pedidos continúan, según confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Uno de los datos que marca el impacto de la situación es que los pases de estudiantes ya se producen a mitad del ciclo lectivo, obligando al Ministerio de Educación a analizar cada trayectoria para determinar cómo incorporar a los alumnos provenientes de los establecimientos de la UNSJ.

“Hemos tenido algunas consultas, por supuesto que también se evalúa la trayectoria del alumno para poderlo insertar a mitad de año en una escuela”, explicó Fuentes.

El proceso implica un desafío adicional para las escuelas provinciales, ya que los estudiantes pueden llegar con contenidos diferentes o materias que no fueron desarrolladas de la misma manera. Por eso, desde Educación anticipan que deberán acompañar la adaptación y recuperar aquellos contenidos que hayan quedado pendientes.

“Los contenidos no se pierden, se recuperan”, aseguró la ministra.

Los cambios continúan

Fuentes planteó que el movimiento de estudiantes no sería un fenómeno aislado y que existe preocupación por lo que pueda suceder si la crisis de la UNSJ se prolonga.

“Esperemos que el año que viene no se vea afectado eso, porque muchos papás van a destinar eso, que los chicos se cambien de escuela”, señaló.

La funcionaria explicó que el Ministerio deberá actuar para que quienes lleguen desde el sistema universitario puedan continuar su trayectoria educativa sin quedar retrasados.

“Ahí tenemos que, nuestra tarea va a ser desde el Ministerio de Educación apoyar esos contenidos de los chicos para que puedan insertarse fielmente en el secundario”, sostuvo.

La situación también alcanza a los trabajadores de la educación. Docentes que se desempeñaban en la UNSJ ya solicitaron el pase al sistema provincial, una decisión que, según Fuentes, está vinculada principalmente con las diferencias salariales.

“Hemos tenido algunas situaciones que se han dado en base a lo que se paga en la provincia y lo que se paga en la universidad. Muchos docentes han pedido el cambio a la provincia porque hay una diferencia sustancial en los sueldos”, afirmó.

Una crisis que empieza a modificar el sistema

El escenario genera preocupación en Educación porque el conflicto universitario ya no queda limitado al funcionamiento interno de la UNSJ. El impacto comienza a trasladarse a las escuelas provinciales, que reciben a estudiantes que necesitan continuar su escolaridad y a docentes que buscan nuevas oportunidades laborales.

Fuentes reconoció que se trata de una situación “muy triste” y manifestó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse pronto.

Mientras tanto, los pases ya comenzaron durante el año y continúan, y el Ministerio de Educación deberá afrontar el desafío de garantizar la continuidad de las trayectorias de los alumnos que dejan el sistema de la UNSJ y de absorber a los docentes que buscan incorporarse a las escuelas públicas.