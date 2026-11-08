La respuesta del sector productivo a las últimas medidas oficiales expuso la profundidad de la crisis que atraviesa el entramado manufacturero. Las entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas consideraron insuficiente el paquete de alivio fiscal anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Conferencia Industrial de la UIA, e instaron al Ejecutivo a implementar herramientas urgentes que incentiven el golpeado mercado interno.

El paquete oficial incluye la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta marzo de 2027 —oficializada mediante la resolución 1899/26—, la ampliación de planes de pago para deudas tributarias, facilidades para el uso de saldos a favor por exportaciones y la propuesta de reducir impuestos provinciales a las jurisdicciones que adhieran al RIGI.

Sin embargo, los referentes pymes coincidieron en que el problema central reside en la parálisis de la actividad productiva y la caída ininterrumpida de las ventas.

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente Daniel Rosato remarcó que, si bien la suspensión frena una dinámica que afectó a más de 42.000 empresas con un incremento de ejecuciones superior al 200% desde 2023, "no soluciona el problema de fondo: la falta de trabajo, la competencia desleal de las importaciones y el cierre de firmas".

En la misma línea, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, graficó la medida como "darle un poco de aire a quien se está ahogando para luego volverlo a someter al mismo tratamiento de asfixia".

La postura empresarial contrasta con la ratificación del rumbo económico por parte del Poder Ejecutivo. Pocas horas después de los anuncios de la cartera económica, el presidente Javier Milei reafirmó la continuidad del plan de ajuste en un encuentro con la Sociedad Rural, rechazando cualquier cambio en la política cambiaria y remarcando que "el equilibrio fiscal no se negocia con ningún 'sí, pero'", en un escenario donde el sector industrial ya contabiliza el cierre de más de 1.700 empresas en lo que va del año.