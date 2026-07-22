Cristian 'Cuti' Romero podría volver a Italia para jugar en el Inter de Milán

Cristian “Cuti” Romero está cerca de cerrar su ciclo en el Tottenham y su futuro podría continuar en el fútbol italiano. El Inter de Milán aparece como uno de los principales interesados en contratar al defensor argentino, que busca un equipo donde pueda tener continuidad y disputar la Liga de Campeones.

El zaguero, que viene de perder la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey con la Selección argentina, no tiene garantizado un lugar como titular en el conjunto inglés y analiza una salida que le permita recuperar protagonismo.

Según medios italianos, el interés del Inter aumentó en las últimas semanas debido a la búsqueda de un marcador central con experiencia internacional. El valor de mercado de Romero ronda los 50 millones de euros, una cifra elevada para el fútbol italiano, aunque la intención del jugador de regresar a la Serie A podría facilitar las conversaciones.

Además, la presencia de Lautaro Martínez, capitán del Inter y compañero de Romero en la Selección argentina, podría convertirse en un elemento decisivo para avanzar en la operación.

El recuerdo de Romero en Italia

El defensor argentino conoce muy bien el fútbol italiano. Antes de desembarcar en la Premier League, disputó tres temporadas en la Serie A: dos con el Genoa y una con el Atalanta, donde alcanzó su mejor nivel y fue considerado uno de los defensores más destacados del campeonato.

Su rendimiento en Bérgamo llevó al Tottenham a apostar fuerte por su contratación. En 2022, el club inglés pagó cerca de 50 millones de euros más variables para quedarse con el jugador.

Desde su llegada a Inglaterra, Romero consiguió importantes logros con la Selección argentina, entre ellos el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América, pero su recorrido en Tottenham tuvo altibajos.

Con el equipo londinense obtuvo una Europa League, aunque la última temporada estuvo marcada por dificultades deportivas: el conjunto terminó en el puesto 17 de la Premier League y estuvo cerca de la zona de descenso.

Una relación complicada con los hinchas del Tottenham

Romero comenzó la última temporada como capitán del Tottenham, pero una lesión en la rodilla lo dejó fuera de competencia desde abril. La situación generó críticas de algunos hinchas, especialmente luego de que el futbolista viajara a Argentina para realizar su recuperación.

El nuevo entrenador del equipo inglés, Roberto De Zerbi, salió públicamente en defensa del argentino y destacó su compromiso profesional, aunque la relación con parte de la afición quedó afectada.

Inter busca una fórmula para incorporarlo

El Inter analiza distintas alternativas para concretar la llegada del defensor. El principal obstáculo es el costo de la operación y el elevado salario del argentino en comparación con los valores habituales del fútbol italiano.

Por ese motivo, el club de Milán evalúa una posible cesión con obligación de compra como una vía para destrabar las negociaciones con Tottenham.

La dirigencia italiana considera que Romero puede aportar jerarquía, experiencia y fortaleza defensiva para un equipo que apunta a competir nuevamente en los primeros planos europeos.

Mientras tanto, el vínculo con Lautaro Martínez y el deseo del propio jugador de volver a la Serie A mantienen abierta una posibilidad que podría cambiar el rumbo de la carrera del campeón del mundo argentino.