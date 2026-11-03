Cristian Morales, vicepresidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, pidió que Sergio Miodowsky siga al frente del municipio y respaldó su reelección en 2027. El edil destacó los avances en obras barriales, pavimentación y servicios como argumentos para sostener el proyecto de gestión.

“Considero que Sergio Miodowsky tiene que seguir en Rivadavia. No especulamos, obviamente, con el vecino, que es el que te pone y el que te saca. Hoy por hoy veo una muy buena gestión”, expresó durante una entrevista en Café de la Política, por HUARPE TV.

Morales mencionó el plan de obras barriales y la pavimentación con fondos municipales. También destacó el trabajo en alumbrado, barrido y limpieza, además de las áreas social, deportiva, turística y cultural. “El departamento de Rivadavia fue el pionero en hacer pavimentación con fondos municipales”, remarcó.

En ese escenario, el concejal apuntó contra los dirigentes opositores que, según su mirada, están más concentrados en la disputa electoral que en atender los reclamos cotidianos. “Hay varias personas que están trabajando con una urna en la cabeza y nosotros estamos trabajando con una gestión para dar una solución al vecino ahora”, afirmó.

Morales sostuvo que el diálogo con la oposición es positivo y que los pedidos de informes son herramientas legítimas de los concejales. Aseguró que las presentaciones se derivan al Ejecutivo y se responden a medida que ingresan. “En Rivadavia la transparencia que tiene esta gestión, la buena administración, es de público conocimiento. No hay nada que ocultar”, dijo.

Sobre las críticas por las demoras, planteó que el municipio debe priorizar las tareas urgentes, como los trabajos preventivos ante las lluvias. También se puso a disposición de los concejales opositores para abordar los problemas que detecten en los barrios: “El vecino hay que solucionárselo ahora, no una promesa de campaña”.

En el plano provincial, Morales respaldó la continuidad de Marcelo Orrego y Fabián Martín. “Estos dos referentes y líderes que tenemos políticamente hablando tienen que seguir gobernando la provincia por el salto que ha dado”, sostuvo. Como argumento, destacó el sostenimiento del boleto estudiantil y afirmó que San Juan recuperó reconocimiento y confianza a nivel nacional e internacional.

El trabajo de Rivadavia ante la llegada de El Niño

El vicepresidente del Concejo detalló las tareas que realiza el municipio para mitigar las posibles consecuencias de El Niño. Entre ellas, mencionó la profundización de cunetas para mejorar el drenaje y reducir el riesgo de calles anegadas.

“Es importante explicarle al vecino por qué las necesitamos. La cuneta hoy va a ayudar a descomprimir, a drenar”, señaló. Además, pidió colaboración para evitar que se tapen los cursos de agua y explicó que la prevención requiere coordinación entre el municipio y los vecinos.

En el ámbito legislativo, confirmó que la semana anterior el Concejo aprobó por unanimidad una declaración de emergencia para darle herramientas al intendente y permitir la reasignación de partidas. Rivadavia también cuenta con el COEM, que reúne a distintas áreas y actores de la comunidad ante emergencias.

A esas acciones se suman relevamientos de la Secretaría de Acción Social en familias con dificultades habitacionales, para anticiparse a posibles daños en las viviendas. “El vecino solo no va a poder y el municipio tampoco va a poder solo”, concluyó.

Textuales

Cristian Morales / Vicepresidente del Concejo de Rivadavia