A poco más de un año del día en que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner y su equipo de abogados pondrán en marcha una estrategia internacional para denunciar las violaciones a sus derechos humanos. Será por medio de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyos detalles se conocerán este miércoles.

La decisión de avanzar en el cuestionamiento del accionar estatal por medio del Poder Judicial llegó tras el agotamiento de las instancias locales. Ese es uno de los principales requisitos que tiene Naciones Unidas para admitir ese tipo de denuncias contra los Estados parte, como lo es Argentina.

La ex presidenta y ex vicepresidenta está detenida desde el 17 de junio de 2025, días después de que por unanimidad los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme su condena a seis años e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Hasta ese entonces, junto con sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy había denunciado en múltiples ocasiones las irregularidades ocurridas en el marco de la causa judicial y el juicio oral.

El caso por el que cumple condena es por irregularidades en el marco de contratos de obra pública en los que se habría favorecido al empresario Lázaro Báez. Los cuestionamientos estuvieron centrados en que el hecho ya había sido investigado por la Justicia santacruceña, donde no se hallaron delitos y en que los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani incorporaron hechos nuevos fuera de término durante el juicio, solo por mencionar algunos de ellos.

Todo eso ocurrió en un proceso en el que intervinieron jueces y fiscales cuestionados por la defensa de la ex presidenta. Entre ellos, Julián Ercolini, quien viajó a Lago Escondido en 2022 junto a empresarios del Grupo Clarín y otros magistrados; y Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral que la condenó, que participó de partidos de fútbol en la quinta del entonces presidente Mauricio Macri, lo mismo que el fiscal Luciani.

A ese panorama hay que sumarle los reclamos constantes de la defensa de Cristina Kirchner contra las condiciones de su prisión domiciliaria. No solo porque le imponen el uso de la tobillera electrónica, sino también porque en lo que lleva de cumplimiento de pena hubo algunas que se endurecieron al punto de que se limitó al extremo la posibilidad de que reciba a personas en su departamento de San José 1111.

Por estas horas, los abogados que trabajan en la presentación de la Comunicación ante Naciones Unidas evitan dar detalles respecto del contenido que tendrá la denuncia. Pero es probable que tanto las irregularidades del proceso como las restricciones en el cumplimiento de la prisión domiciliaria formen parte del planteo.

Los detalles los darán a conocer este miércoles a las 11 de la mañana, durante una conferencia de prensa que se hará en un hotel del microcentro porteño. Allí estará el abogado Carlos Beraldi junto a dos prestigiosos letrados que se sumaron recientemente a la estrategia de defensa internacional de la ex presidenta: Rafael Valim y Javier Borrego.

El primero de ellos es un especialista en Derecho oriundo de Brasil, que formó parte del equipo que encaró la defensa del presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco del caso Lava Jato. De hecho, en el caso del mandatario también hubo una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en 2022 dictaminó que el proceso penal en su contra violó garantías del debido proceso. Borrego, en tanto, es un reconocido abogado español, que fue magistrado de una de las salas del Tribunal Supremo de España.

Qué se espera

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que recibirá la comunicación de la ex presidenta es un órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Una vez que se presente la comunicación individual, lo esperable es que haya una primera revisión para que el organismo determine si hay elementos necesarios para que avance. En ese caso, la denuncia sería remitida al Relator Especial del Comité sobre nuevas comunicaciones, que será quien decida si el caso debe registrarse.

En ese punto, lo esperable -de acuerdo a la información disponible en el sitio web de Naciones Unidas- es que haya un pedido al Estado argentino para que formule sus observaciones.

El proceso puede llevar varios años hasta su conclusión. Puede haber dos escenarios: un dictamen de no violación o un dictamen de violación de los puntos establecidos en el Pacto, lo que sería favorable a la presentación inicial.

Para este tipo de procesos, una de las condiciones de Naciones Unidas es que el mismo planteo no esté bajo examen ante algún otro mecanismo internacional. Por eso se descuenta que, de momento, será el único proceso que encarará la defensa de Cristina Kirchner para cuestionar la condena por la causa Vialidad.