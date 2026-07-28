La defensa de Cristina Fernández de Kirchner dará este miércoles un nuevo paso en su estrategia para revertir la condena dictada en la causa Vialidad con una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

El anuncio será realizado durante una conferencia de prensa prevista para las 11 en el sexto piso del NH Hotel, ubicado sobre Bolívar 160, donde los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego expondrán los principales fundamentos de la iniciativa.

La presentación constituye la primera vía internacional elegida por la expresidenta luego de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según sostiene la defensa, durante el proceso judicial se produjeron vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales, por lo que buscarán que el caso sea analizado por uno de los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La estrategia internacional

Con esta presentación, el equipo jurídico de Cristina Kirchner abre una nueva etapa fuera de los tribunales argentinos, intentando que el organismo internacional evalúe si existieron violaciones a derechos protegidos por tratados internacionales.

El abogado brasileño Rafael Valim se incorporó recientemente al equipo de la expresidenta. Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos, cuenta con experiencia en litigios ante mecanismos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

Valim es reconocido además por su cercanía profesional con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y por sus publicaciones sobre el concepto de lawfare, una interpretación que el kirchnerismo sostiene para explicar la condena en la causa Vialidad.

Junto a él trabaja el jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España, quien también se sumó al equipo para fortalecer la estrategia internacional.

Alberto Beraldi continuará encabezando la defensa en el plano local, aportando su conocimiento del expediente judicial.

El respaldo político

La estrategia judicial internacional avanza en paralelo con las actividades del comité "Cristina Libre", espacio impulsado por dirigentes del kirchnerismo para difundir en el exterior la posición de la expresidenta respecto de la causa.

Entre sus integrantes se encuentran Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Horacio Pietragalla, Juan Martín Mena, Franco Metaza, Sol Magno, Raúl Zaffaroni y Sabino Vaca Narvaja.

Con esta presentación, la defensa de Cristina Kirchner busca trasladar el debate sobre la causa Vialidad al ámbito internacional, mientras sostiene que la condena estuvo atravesada por irregularidades procesales y una presunta persecución política.