La diputada justicialista, exintendente de Albardón, Cristina López explicó por qué decidió acompañar el acuerdo entre San Juan y Vicuña y aseguró que dentro del bloque del PJ hubo libertad para definir la postura. La legisladora puso el foco en la importancia de la Ruta 40 para la producción, el turismo y la seguridad vial, aunque también cuestionó que la Provincia deba destinar recursos a obras que corresponden a Vialidad Nacional.

“Aquellos diputados que estamos muy conectados con nuestros territorios hemos votado a favor”, afirmó López después de la votación. Si bien dijo respetar las advertencias planteadas por otros integrantes de la oposición, sostuvo que la infraestructura vial resultó determinante para definir su posición.

“Considero que esta Ruta 40 es estratégica para la producción, para el turismo”, señaló. La diputada destacó además la importancia que tiene el corredor para la actividad minera y para la conectividad entre distintos departamentos.

López remarcó que el beneficio no estará limitado al sector minero. “Transita mucha gente, atraviesa muchos departamentos y si no hay conectividad, la logística en cualquier provincia falla”, sostuvo.

Sin conflicto dentro del PJ

Consultada por las diferencias que quedaron expuestas dentro del justicialismo durante la votación, López negó que hayan provocado una disputa interna.

“No, esto no significó conflicto para nada. Hubo liberación porque el presidente del bloque (Juan Carlos Quiroga Moyano) y los demás compañeros entendieron perfectamente cuál es la postura”, aseguró.

La legisladora sostuvo que la mejora de la Ruta 40 también tendrá impacto sobre zonas productivas y parques industriales, además de brindar “una mayor seguridad” y mejorar la calidad del tránsito.

El cuestionamiento a Nación

Pese a haber acompañado el convenio, López también planteó reparos sobre el rol del Gobierno nacional y consideró que las obras deberían haber sido afrontadas por Vialidad Nacional.

“Vialidad Nacional tiene un fideicomiso que no sé dónde lo han destinado, esto le corresponde”, cuestionó.

Según explicó, si Nación hubiera financiado las intervenciones, los recursos obtenidos mediante el acuerdo con Vicuña podrían haberse destinado a otros proyectos pensando en la diversificación económica de San Juan para el período posterior a la actividad minera.

Finalmente, López pidió moderar las expectativas sobre el impacto inmediato de los fondos. “Bajemos un poquito, no es que con esta plata se van a arreglar todos los huequitos que tenemos”, afirmó, aunque consideró que serán destinados a una obra “importantísima para la producción y para lo más valioso, la vida humana”.