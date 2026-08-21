El futuro de Franco Colapinto en Alpine entra en una etapa decisiva. La escudería francesa tendría hasta el próximo lunes 24 de agosto para tomar una determinación sobre la continuidad del piloto argentino en la Fórmula 1 durante la temporada 2027.

Según informó el medio italiano AutoRacer, la opción contractual que tiene Alpine sobre Colapinto vence después del Gran Premio de Países Bajos. Por lo tanto, el equipo deberá decidir si la activa antes del lunes.

La fecha límite no significa necesariamente que Alpine vaya a comunicar públicamente ese día la renovación del argentino. Se trata del vencimiento del plazo contractual para que la escudería ejerza la opción sobre el piloto.

Colapinto espera por su continuidad

El argentino todavía no tiene garantizado su lugar en Alpine para 2027. La única continuidad confirmada dentro de la escudería es la de Pierre Gasly, quien tiene contrato hasta 2028.

Colapinto, por su parte, viene atravesando una temporada positiva y consiguió resultados destacados, aunque el rendimiento del auto también condicionó sus posibilidades. El piloto había reconocido que esperaba no tener que aguardar hasta el final del año para conocer su futuro.

La definición de Alpine también está relacionada con el movimiento del mercado de pilotos. En las últimas semanas comenzaron a despejarse algunos lugares para 2027, luego de que Max Verstappen confirmara su continuidad en Red Bull y Alex Albon y Carlos Sainz hicieran lo propio en Williams.

Además, el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin aparece como uno de los factores que podrían generar movimientos en la grilla. El español fue mencionado como una posible alternativa para Alpine, aunque esa posibilidad todavía depende de varias definiciones.

Así, el Gran Premio de Países Bajos será clave para Colapinto no solo desde lo deportivo. Después de la carrera, Alpine deberá afrontar una fecha contractual determinante que podría comenzar a definir si el argentino continuará en la Fórmula 1 durante 2027.