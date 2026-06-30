El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que el nuevo Edificio 9 de Julio no llegará a finalizarse en la fecha originalmente prevista, aunque aseguró que el Poder Judicial ya trabaja en la logística para trasladar organismos y comenzar a utilizar el inmueble durante el próximo año.

Según explicó, la megaobra registra actualmente un 55% de avance y contó que “la obra va a bastante buen ritmo, pero estamos tramitando administrativamente un pedido de ampliación del plazo de tres meses porque no va a llegar al 4 de julio con la obra terminada", explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El presidente de la Corte de Justicia aclaró que “esta prórroga no ha generado que se deban erogar más recursos, se sostienen los que se presupuestaron y ya se imputaron. Es decir que está todo previsto presupuestariamente para terminar la obra con el presupuesto indicado”.

Con ese escenario, estimó que la construcción podría concluir entre fines de octubre y principios de noviembre. Mientras tanto, la Corte ya comenzó a organizar el operativo para la mudanza. "Ya estamos preparando la logística de traslado de los organismos que van a funcionar allí", indicó.

Incluso, sostuvo que la expectativa es que el edificio pueda comenzar a utilizarse durante los primeros meses de 2027.

"Tenemos toda la fe y la preocupación porque las mudanzas requieren licitaciones y muchos movimientos. Ya estamos preparando todo para que operativamente, a fin de año, esté funcionando", afirmó.

El edificio judicial de Jáchal, cada vez más cerca

En paralelo, el presidente de la Corte aseguró que la nueva sede de la Segunda Circunscripción Judicial transita la etapa final de obra. El edificio ya supera el 90% de avance y, según las previsiones oficiales, podría quedar terminado dentro de los próximos 60 días para comenzar inmediatamente con el traslado de las dependencias.

Olivares Yapur destacó que se trata de un edificio pensado para acompañar el crecimiento del Poder Judicial durante las próximas décadas. La nueva sede contará con 3.400 metros cuadrados cubiertos, una superficie ampliamente superior a la actual, y ofrecerá mejores condiciones laborales y de atención para toda la Segunda Circunscripción, integrada por los departamentos de Jáchal e Iglesia.

"Es un edificio emblemático porque está pensado para los próximos cien años. Van a tener una gran calidad ambiental y laboral. Es muy bueno para la Segunda Circunscripción y lo merecen mucho Jáchal e Iglesia", destacó.

Textuales

Daniel Olivares Yapur / Presidente de la Corte de Justicia