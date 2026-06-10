Luego de varios meses de trabajo técnico y negociaciones con distintos sectores vinculados a la actividad, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero. Con el ingreso formal de la iniciativa comienza ahora el proceso legislativo que podría concluir con su aprobación durante julio.

Según pudo confirmar DIARIO HUARPE, el proyecto tomará estado parlamentario la próxima semana y, durante la sesión prevista para el jueves 18 de junio, será girado a la Comisión de Minería de la Cámara, presidida por el diputado Gustavo Deguer. Tras esa instancia, se abrirá el período de análisis legislativo para que posteriormente sea debatido en el recinto.

El vicegobernador Fabián Martín se mostró optimista respecto de los tiempos parlamentarios y destacó el trabajo previo realizado por el Gobierno para alcanzar consensos con los sectores involucrados.

"El proyecto llega con el consenso de las distintas cámaras de la construcción, industrial y minera; eso le da mayor sustento para que el tratamiento sea más rápido y también su aprobación", afirmó.

La iniciativa busca garantizar que el crecimiento de la minería tenga un impacto directo en la economía provincial mediante mayores niveles de contratación de trabajadores sanjuaninos y una participación más amplia de proveedores locales en la cadena de valor.

Entre sus principales objetivos figura alcanzar un piso del 80% de empleo sanjuanino en cada operación minera, con prioridad para los habitantes de los departamentos donde se desarrollan los proyectos. Además, establece como meta que al menos el 60% de las compras de bienes, obras y servicios se realicen a empresas radicadas en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.

Para cumplir con esos objetivos, las compañías deberán presentar planes de empleo y de desarrollo de proveedores con metas progresivas y medibles, además de informar periódicamente los avances alcanzados.

El proyecto también contempla la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), una plataforma digital destinada a concentrar la oferta local de bienes y servicios y facilitar su vinculación con las empresas del sector.

Otro punto destacado es la obligación de las compañías de publicar con anticipación sus necesidades de contratación y compras, con el objetivo de que las firmas sanjuaninas puedan prepararse y competir en igualdad de condiciones.

La norma incorpora además incentivos para las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y compras provinciales, mediante la entrega de certificados de crédito fiscal transferibles.

Desde el Gobierno consideran que la ley responde a una demanda histórica de las comunidades mineras y busca asegurar que las inversiones proyectadas —que superan los USD 31.200 millones en cinco grandes proyectos bajo el RIGI— generen más empleo, desarrollo empresarial y crecimiento económico dentro de San Juan.

Con el inicio del debate legislativo, la provincia se encamina a discutir una de las iniciativas más relevantes para el futuro de la actividad minera y su impacto en la economía local.

Dato

El 18 de junio se tratará en el recinto el fideicomiso para Casa Activa, centro para personas con adicciones con internación, entre Fiduciaria San Juan y los ministerios de Familia y Salud.