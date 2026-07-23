Las adicciones representan uno de los desafíos más complejos para la salud y afectan no solo a quien las padece, sino también a todo su entorno. En una nueva emisión de Salud & Bienestar, programa que se transmite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, Anabel Alé, terapeuta holística, propuso una mirada complementaria desde las constelaciones familiares para comprender los vínculos invisibles que, según esta perspectiva, pueden influir en estos procesos. Durante la entrevista remarcó que este enfoque nunca reemplaza el tratamiento médico o psicológico, sino que funciona como un acompañamiento dentro de un abordaje integral.

"Desde las constelaciones es abrazar un poco a esta persona que está transitando la adicción, porque está hablando de un pedido de auxilio", expresó Alé.

Para la especialista, detrás de una conducta adictiva pueden existir historias de pérdidas, duelos, abandonos, secretos familiares o integrantes del sistema que fueron excluidos y cuya ausencia continúa impactando en las generaciones siguientes.

Más allá del consumo: una mirada sobre la historia familiar

La terapeuta explicó que cuando se habla de adicciones no solo se hace referencia al alcohol o las drogas. También pueden aparecer conductas difíciles de controlar relacionadas con la comida, el sexo, el juego o cualquier comportamiento que termine afectando la vida cotidiana.

"Una persona con adicción no solamente está transitando el dolor, sino que lo está llevando todo su entorno", afirmó.

Desde la mirada sistémica, cada integrante de la familia forma parte de un entramado donde las experiencias compartidas también dejan huellas.

En ese sentido, sostuvo que algunas conductas pueden repetirse como patrones familiares. "Puede que solo se esté repitiendo un patrón a través de una herida", explicó al mencionar ejemplos en los que un hijo reproduce comportamientos similares a los de un padre con problemas de consumo.

Para Alé, conocer la historia familiar, hablar de los hechos dolorosos y reconocer a quienes fueron excluidos ayuda a comprender el contexto en el que aparecen determinadas dificultades emocionales.

Un complemento que necesita apoyo profesional

Durante la entrevista, la terapeuta insistió en que las constelaciones familiares no constituyen un tratamiento exclusivo para las adicciones. Por el contrario, señaló que deben integrarse con la atención de profesionales de la salud mental y la medicina.

"Las adicciones son muy difíciles. Es un acompañamiento a las otras terapias que la persona tiene que hacer", aclaró.

También remarcó que el trabajo puede incluir psicólogos, psiquiatras y otros especialistas, según las necesidades de cada paciente.

Al referirse al vacío emocional que muchas personas describen, sostuvo que, desde esta perspectiva, ese sentimiento puede impulsar la búsqueda de algo que alivie el sufrimiento. "Necesito llenarlo con algo y me hago adicto a la comida o a algo que no puedo controlar, pero tengo que ir a buscar dónde se originó para comenzar a sanarlo", señaló.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes atraviesan esta situación y para sus familias.

"Buscar ayuda urgente, aunque cueste, tener el valor de hacerlo y dar ese paso aunque sea con miedo", expresó.

También invitó a los familiares a participar del proceso terapéutico, ya que comprender lo que sucede y acompañar sin juzgar puede convertirse en una herramienta importante para la recuperación.

La especialista concluyó que pedir ayuda es el primer paso para iniciar un camino de transformación y recordó que ningún abordaje aislado alcanza por sí solo cuando se trata de una problemática tan compleja.