Franco Colapinto ya dejó atrás su participación en el Gran Premio de Austria y tiene la mira puesta en la próxima cita del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine volverá a la pista el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña en el histórico circuito de Silverstone.

La carrera británica se desarrollará entre el 3 y el 5 de julio y representará una nueva oportunidad para que Colapinto vuelva a sumar puntos en el campeonato, luego de un fin de semana complicado en Spielberg, donde finalizó en el 15° puesto tras sufrir problemas de rendimiento durante la competencia.

Silverstone es uno de los trazados más tradicionales del automovilismo mundial y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde la temporada inaugural de 1950. Su diseño de curvas rápidas y sectores de alta velocidad exige una puesta a punto precisa y suele ofrecer carreras con múltiples sobrepasos.

Cuándo es el GP de Silverstone y cómo será el cronograma completo

Viernes 3 de junio:

Práctica libre 1: 08.30 - 09.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 4 de junio:

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 5 de junio:

Carrera: 10.00

Los horarios corresponden a la Argentina.