El gasto real en subsidios a la energía y el transporte cayó entre 57% y 59% desde el inicio del gobierno de Javier Milei, aunque el Estado todavía financia una parte importante del costo de los servicios. En el AMBA, los hogares pagan en promedio el 55% del costo y el sector público cubre el 45% restante.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el gasto acumulado en 12 meses es 59% menor al registrado en diciembre de 2023. Medido a valores constantes de agosto de 2026, pasó de $26,1 billones en 2023 a $10,6 billones.

Sin embargo, el ajuste perdió velocidad durante este año. Entre enero y agosto, el gasto total en energía y transporte aumentó 6% real frente al mismo período de 2025 y alcanzó $5,77 billones. Los subsidios energéticos crecieron 21%, mientras los destinados al transporte bajaron 24%.

Subsidios: cuánto paga hoy cada usuario

La cobertura varía según el servicio. En agosto, los usuarios residenciales del AMBA pagaban en promedio el 63% del costo de la electricidad y el 57% del gas natural. En transporte, la cobertura tarifaria era apenas del 35%.

Las diferencias son mayores entre hogares subsidiados y quienes pagan tarifa plena. En electricidad, los usuarios sin asistencia cubren prácticamente el 100% del costo, mientras los beneficiarios pagan cerca del 33%. En gas, la relación es de 99% contra 25%.

Desde enero rige el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que eliminó la anterior segmentación N1, N2 y N3 y concentró la asistencia en hogares considerados vulnerables. En septiembre, el Gobierno fijó bonificaciones extraordinarias de 24,25% para gas y 25% para electricidad sobre el consumo base.

La mayor brecha está en el transporte

El colectivo es el servicio más alejado de una tarifa sin subsidios. Mientras el boleto mínimo entre Ciudad y Gran Buenos Aires era de $743, el IIEP calculó un costo técnico de $2.082 y la asociación empresaria Aaeta lo estimó en $2.428,71.

En energía también persisten diferencias. Una factura eléctrica promedio subsidiada fue de $28.647 en agosto, frente a $58.280 para un usuario sin bonificación. En gas, los valores fueron $57.994 y $90.359, respectivamente.

Qué falta para llegar a la tarifa plena

Los especialistas advierten que reducir subsidios no implica necesariamente trasladar toda la diferencia a las tarifas. También puede lograrse con menores costos de generación y una focalización más precisa de la asistencia.

Para lo que resta de 2026 no se esperan aumentos significativamente superiores a la inflación, por lo que la discusión sobre una nueva reducción del gasto quedaría principalmente para 2027.