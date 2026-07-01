Cerrar el anillo eléctrico de San Juan requerirá US$310 millones

Después de la futura línea de 500 kV que llegará hasta Chaparro, el próximo gran desafío energético de San Juan será cerrar el anillo eléctrico con La Rioja. Para concretarlo, la inversión total será cercana a los US$ 310 millones, según contó el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

"El cierre a La Rioja es necesario, es imprescindible", afirmó el funcionario, quien explicó que la obra será indispensable cuando entren plenamente en producción proyectos mineros como José María, Filo del Sol, Los Azules y otros desarrollos previstos para el norte sanjuanino.

Ferrero sostuvo que la interconexión "no es una obra suntuaria, no se hace por gusto", sino que responde a una necesidad del crecimiento energético que experimentará la provincia durante los próximos años. Por ese motivo, consideró que “una vez terminada la línea de 500 kV hasta Chaparro deberán iniciarse inmediatamente los estudios técnicos, ambientales y financieros para concretar la nueva conexión con La Rioja”.

El vicepresidente del EPRE señaló que la intención es desarrollar la obra “bajo un esquema multiusuario”, de manera que beneficie no solo a los emprendimientos mineros sino también a todo el sistema eléctrico provincial.

Un consumo que crecerá junto con la economía

Ferrero sostuvo que San Juan deberá prepararse para una demanda eléctrica muy superior a la actual. Explicó que, en condiciones normales, el consumo crece entre un 2% y un 3% anual, pero recordó que “entre 2004 y 2009 llegó a incrementarse entre un 8% y un 10% como consecuencia de la expansión económica de la provincia”.

"Si eso ocurrió con un emprendimiento relativamente pequeño (Veladero) comparado con los que vienen ahora, es de esperar que la demanda eléctrica crezca a un ritmo muy elevado en los próximos años", afirmó. Esa situación obligará a adelantar inversiones en estaciones transformadoras y redes que originalmente estaban previstas para dentro de más de una década.

La futura conexión entre Chaparro y La Rioja aparece así como una de las obras estratégicas para sostener el crecimiento minero y económico de San Juan. Aunque todavía dependerá de la concreción de la línea de 500 kV en el norte provincial, el EPRE ya considera que será el paso siguiente para garantizar el abastecimiento eléctrico de las próximas décadas.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE