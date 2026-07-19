La Selección Argentina no logró retener la Copa del Mundo, pero su llegada a la final del Mundial 2026 representó un importante ingreso económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por terminar como subcampeona, la Albiceleste recibió un premio de USD 33 millones.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió 1-0 frente a España en la definición disputada en el MetLife Stadium. Ferran Torres marcó durante el segundo tiempo suplementario el gol que consagró al seleccionado europeo.

La diferencia entre ambos finalistas también quedó reflejada en los premios entregados por la FIFA. España recibió USD 50 millones por levantar la Copa, por lo que entre el campeón y el subcampeón hubo una distancia de USD 17 millones.

Menos dinero que en Qatar 2022

El monto obtenido por Argentina es USD 9 millones menor que el que había recibido cuatro años atrás por conquistar el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, la AFA embolsó USD 42 millones luego de superar a Francia en la definición por penales.

Sin embargo, el premio por el segundo puesto de 2026 superó los USD 30 millones que recibió Francia como subcampeona en Qatar. El incremento se produjo en el marco de una edición con más selecciones, partidos y recursos económicos.

La FIFA destinó una bolsa total de USD 871 millones para el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Cerca de USD 655 millones fueron distribuidos entre las 48 federaciones de acuerdo con el desempeño deportivo de sus equipos.

Los premios del Mundial 2026

El reparto económico estableció USD 50 millones para el campeón y USD 33 millones para el subcampeón. El seleccionado que terminó tercero recibió USD 29 millones, mientras que el cuarto obtuvo USD 27 millones.

Los equipos eliminados en los cuartos de final cobraron USD 19 millones y los que quedaron afuera en los octavos recibieron USD 15 millones. Quienes perdieron en los 16avos obtuvieron USD 11 millones, mientras que las selecciones que no superaron la fase de grupos se llevaron USD 9 millones.

De esta manera, Argentina cerró su participación con el segundo puesto deportivo y un premio de USD 33 millones, después de volver a disputar una final mundialista por segunda edición consecutiva.