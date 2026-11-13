Franco Colapinto aparece entre los pilotos con los salarios más bajos de la Fórmula 1 en 2026. Según un relevamiento de SalaryLeaks, el argentino ocupa el puesto 21 de una grilla de 22 corredores, con un sueldo fijo estimado de US$1,5 millones al año. La diferencia con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, es marcada: el francés recibiría US$12 millones, ocho veces más.

El informe también sitúa a Max Verstappen como el mejor pago, con US$110 millones anuales en Red Bull, seguido por Lewis Hamilton, con US$50 millones en Ferrari. Se trata de estimaciones privadas, no de contratos divulgados por las escuderías, y existen otros relevamientos que calculan cifras distintas.

Cuánto gana Colapinto y cuál es la diferencia con Gasly

De acuerdo con SalaryLeaks, Colapinto podría sumar hasta US$500.000 en bonificaciones por rendimiento, lo que elevaría su remuneración anual a US$2 millones. El cálculo no incluye acuerdos publicitarios ni patrocinadores personales.

Gasly aparece octavo en el ranking, con un salario base de US$12 millones y la posibilidad de alcanzar US$15 millones si cumple los objetivos previstos. Así, los dos pilotos de Alpine tendrían una diferencia de US$10,5 millones en sus sueldos fijos.

El argentino, de 23 años, afronta su primera temporada completa en la categoría y tiene prevista su continuidad para 2027. La distancia salarial también refleja la mayor trayectoria de Gasly en la Máxima.

El ranking de los salarios de Fórmula 1 en 2026

El listado de SalaryLeaks, expresado en millones de dólares anuales de sueldo base, quedó ordenado de la siguiente manera:

Max Verstappen (Red Bull): US$110 millones. Lewis Hamilton (Ferrari): US$50 millones. George Russell (Mercedes): US$40 millones. Charles Leclerc (Ferrari): US$34 millones. Lando Norris (McLaren): US$25 millones. Fernando Alonso (Aston Martin): US$20 millones. Oscar Piastri (McLaren): US$20 millones. Pierre Gasly (Alpine): US$12 millones. Carlos Sainz (Williams): US$10 millones. Lance Stroll (Aston Martin): US$8 millones. Alex Albon (Williams): US$8 millones. Sergio Pérez (Cadillac): US$8 millones. Esteban Ocon (Haas): US$7 millones. Nico Hülkenberg (Audi): US$5 millones. Valtteri Bottas (Cadillac): US$5 millones. Kimi Antonelli (Mercedes): US$4 millones. Isack Hadjar (Red Bull): US$4 millones. Gabriel Bortoleto (Audi): US$2 millones. Liam Lawson (Racing Bulls): US$2 millones. Oliver Bearman (Haas): US$1,5 millones. Franco Colapinto (Alpine): US$1,5 millones. Arvid Lindblad (Racing Bulls): US$1 millón.

Verstappen y Antonelli, dos extremos del ranking

Verstappen es el único piloto que supera los US$100 millones de sueldo base según esta base de datos. Con premios por objetivos, la estimación para el neerlandés podría llegar a US$135 millones.

Una de las particularidades es la posición de Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón de la temporada 2026. Pese a ese logro, Mercedes le pagaría US$4 millones fijos, cifra que lo deja en el puesto 16.

Por qué las cifras no son definitivas

Los equipos no publican los detalles completos de los contratos, por lo que los sitios especializados trabajan con estimaciones.

RacingNews365, por ejemplo, ubica a Colapinto entre US$500.000 y US$1 millón y a Verstappen en US$70 millones, aunque coincide con SalaryLeaks en los US$12 millones de Gasly.

Las diferencias entre las fuentes obligan a tomar el ranking como una referencia de la brecha salarial y no como una confirmación oficial de los ingresos de cada piloto.