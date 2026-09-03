Cuánto hay que ganar para ser clase alta, media o baja en Argentina

La estructura social del país muestra una marcada concentración en los sectores de menores recursos, donde el 52% de la población se sitúa en los escalones inferiores. Un informe técnico de Consultora W, difundido por la periodista especializada en Economía Belén Escobar y elaborado con registros del segundo trimestre de 2026, expone los valores requeridos en los ingresos totales del hogar para pertenecer a cada nivel económico.

El criterio de medición abarca la suma de todo el dinero que entra a la vivienda y no la remuneración de un solo integrante. Esta metodología contempla que dos familias con sueldos individuales idénticos pueden quedar ubicadas en distintas categorías si en una de ellas existen aportes financieros complementarios.

En la cima del esquema socioeconómico se ubica la clase alta, sector que engloba al 5% de los habitantes. El umbral para acceder a este grupo exige un monto mensual de al menos $9 millones por hogar, aunque el promedio real de estas familias alcanza los $14 millones al mes.

Debajo aparece la clase media alta, que nuclea al 17% de los ciudadanos. El piso de ingresos en esta franja arranca en $4,5 millones mensuales, mientras que la media general se posiciona en $6,5 millones. Por su parte, la clase media baja abarca al 26% de la población y fija su límite inferior en $2,5 millones de pesos por vivienda. La brecha dentro de estos sectores evidencia que el segmento medio no funciona de manera uniforme al afrontar los costos cotidianos.

Los dos escalones de la base concentran a la mayoría de la sociedad. La clase baja no pobre representa al 30% de las familias, con ingresos que parten desde $1,5 millones al mes. En el nivel inferior se encuentra la clase baja en pobreza, que reúne al 22% de la población y registra un ingreso promedio aproximado de $1 millón por hogar.

El desglose económico subraya la presión sobre las familias de ingresos medios debido a la quita de subsidios a las tarifas y a los incrementos en la medicina prepaga y la educación privada, variables que impactan directamente sobre el presupuesto consolidado del hogar.