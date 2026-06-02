Los ahorristas que buscan proteger sus pesos a través de un plazo fijo encuentran en junio de 2026 un escenario con tasas dispares entre las principales entidades financieras del país. Tras la flexibilización del esquema de tasas mínimas, cada banco define libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes.

De acuerdo con el relevamiento realizado entre las principales entidades, una inversión de $1.000.000 a 30 días puede generar ganancias que oscilan entre poco más de $20.000 y cerca de $30.000 , dependiendo del banco seleccionado.

Entre las entidades con mejores rendimientos aparecen algunos bancos privados y digitales, que ofrecen tasas nominales anuales superiores al promedio del sistema financiero. En estos casos, el interés obtenido por un plazo fijo de un millón de pesos puede acercarse a los $30.000 al finalizar el período de inversión.

Por el contrario, los bancos más tradicionales mantienen rendimientos más moderados. Aunque continúan siendo una opción elegida por muchos clientes debido a la confianza y trayectoria de las instituciones, las ganancias suelen ubicarse por debajo de las ofrecidas por entidades más agresivas en la captación de depósitos.

Los especialistas recuerdan que el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los pequeños ahorristas debido a su simplicidad y previsibilidad. Al momento de constituirlo, el inversor conoce de antemano cuánto dinero recibirá al vencimiento, sin exposición a las fluctuaciones del mercado.

Sin embargo, recomiendan comparar las tasas vigentes antes de realizar la colocación, ya que pequeñas diferencias porcentuales pueden traducirse en rendimientos considerablemente distintos cuando se trata de montos elevados.

El comportamiento de las tasas también está ligado a la evolución de la inflación y a la política monetaria. En los últimos meses, la desaceleración de los precios y los cambios en la estrategia del Banco Central influyeron sobre los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras.

A pesar de ello, el plazo fijo sigue ocupando un lugar importante dentro de las alternativas de ahorro en pesos, especialmente para quienes priorizan la seguridad y la estabilidad por encima de opciones con mayor riesgo.

Con este panorama, los expertos aconsejan revisar periódicamente las condiciones de cada banco antes de renovar una inversión, ya que las tasas pueden modificarse con frecuencia y generar diferencias relevantes en la rentabilidad final.