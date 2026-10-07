El dólar oficial podría llegar a $1.614 en diciembre de 2026, según la última proyección realizada por bancos y consultoras privadas que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina.

El informe fue elaborado a partir de las respuestas de 44 participantes, entre ellos 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras. Las estimaciones corresponden al relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de septiembre y fueron publicadas por el BCRA el 6 de octubre.

Cuánto esperan que valga el dólar a fin de año

La mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal en $1.614 por dólar para diciembre de 2026. El valor representa una reducción respecto de la estimación del relevamiento anterior, cuando los analistas esperaban una cotización superior.

Dentro del grupo de especialistas que integran el Top 10, es decir, aquellos que tuvieron mejor desempeño histórico en sus pronósticos, la expectativa es incluso ligeramente menor: $1.602 por dólar para diciembre.

Para octubre, en tanto, la mediana de las estimaciones se ubicó en $1.545 por dólar.

Una proyección más alta para los próximos 12 meses

El dato que marca una diferencia importante aparece al mirar el horizonte de los próximos 12 meses. Las expectativas del mercado apuntan a una cotización de aproximadamente $1.945 por dólar, según el relevamiento difundido por el BCRA. Esto supone una suba cercana al 29% respecto del nivel proyectado para el corto plazo.

De esta manera, las consultoras mantienen una expectativa de relativa estabilidad hacia el cierre de 2026, pero prevén una mayor presión sobre el tipo de cambio durante el año siguiente.

Qué espera el mercado para la economía

El REM también mostró cambios en otras variables de la economía argentina. Los analistas estimaron una inflación mensual de 1,9% para septiembre y proyectaron que el Producto Bruto Interno crecerá 1,5% durante 2026, una previsión que fue recortada respecto del relevamiento anterior.

En materia de tasas, el mercado espera que la TAMAR de bancos privados se ubique en 23,50% nominal anual en diciembre de 2026, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,93%.

Las cifras del REM no constituyen una predicción oficial del Banco Central, sino un relevamiento de las expectativas de bancos, consultoras y centros de investigación que participan de la encuesta.