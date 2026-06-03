El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los argentinos que buscan una inversión de bajo riesgo y rendimiento previsible. Sin embargo, las sucesivas bajas en las tasas de interés modificaron las ganancias esperadas para quienes optan por este instrumento financiero.

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 19%, una inversión de $2.000.000 a 30 días permite obtener una ganancia aproximada de $31.232,88. De esta manera, al vencimiento del plazo el ahorrista recibiría un total de $2.031.232,88 entre capital e intereses.

No obstante, el rendimiento final depende de la entidad financiera elegida. De acuerdo con los datos relevados por el Banco Central y distintos bancos, las tasas para depósitos a 30 días muestran diferencias importantes entre entidades, con opciones que van desde el 18% hasta más del 27% anual.

Entre los bancos más consultados, el Banco Nación ofrece una tasa cercana al 19%, mientras que otras entidades privadas y regionales pagan rendimientos superiores. Esa variación puede representar varios miles de pesos de diferencia en apenas un mes para una misma inversión.

Los especialistas recomiendan comparar las tasas vigentes antes de constituir un plazo fijo, ya que muchas entidades publican diariamente los rendimientos ofrecidos tanto a clientes como a no clientes. El Banco Central mantiene un comparador oficial para facilitar esa consulta.

Tasa de interés paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: 16,25%

Banco BBVA Argentina S.A.: 18,75%

Banco Santander Argentina S.A.: 15%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro S.A.: 18%

ICBC Argentina: 17,5%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%

Banco BICA S.A.: 23%

Banco CMF S.A.: 23,25%

Banco Comafi S.A.: 18%

Banco de Comercio S.A.: 19%

Banco de Formosa S.A.: 19%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20,75%

Banco del Chubut S.A.: 18,5%

Banco del Sol S.A.: 22%

Banco Dino S.A.: 20%

Banco Hipotecario S.A.: 18% y 21,5%.

Banco Julio S.A.: 20%

Banco Mariva S.A.: 21% y 22%.

Banco Masventas S.A.: 19%

Banco Meridian S.A.: 23,25%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% y 15%.

Banco VOII S.A.: 23,5%

BIBANK S.A.: 21%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 23,5%

Reba Compañía Financiera S.A.: 22%.

Paso a paso: cómo hacer un plazo fijo

Ingresar al home banking o a la app del banco.

Dirigirse al apartado “Inversiones” o “Plazo fijo”.

Ingresar el monto que se desea invertir, por ejemplo $2.000.000.

Elegir un plazo de 30 días.

Confirmar la operación y guardar el comprobante.

A pesar de la baja de tasas registrada durante los últimos meses, el plazo fijo sigue siendo una alternativa elegida por quienes priorizan seguridad y previsibilidad frente a otras inversiones con mayor volatilidad.