La cantidad de abdominales que una persona puede realizar en un minuto es una de las pruebas utilizadas para evaluar su resistencia muscular. Sin embargo, el resultado varía según la edad, el sexo y la condición física. Especialistas explicaron cuáles son los valores de referencia para cada etapa de la vida y advirtieron que completar más repeticiones no significa necesariamente tener una mejor salud física.

De acuerdo con los parámetros del Cooper Institute, difundidos por la fisioterapeuta Kristen Gasnick, existen rangos que permiten clasificar el rendimiento de hombres y mujeres desde los 20 años. Estas cifras corresponden a personas físicamente activas y representan desempeños considerados buenos o superiores, por lo que no deben interpretarse como una exigencia para toda la población.

Cuántos abdominales se pueden hacer por minuto según la edad

Las referencias contemplan diferencias entre hombres y mujeres y muestran una disminución progresiva de las repeticiones a medida que aumenta la edad.

Edad Hombres Mujeres 20 a 29 años 42 a 55 38 a 51 30 a 39 años 39 a 51 29 a 42 40 a 49 años 34 a 47 24 a 38 50 a 59 años 28 a 43 20 a 30 60 años o más 22 a 39 11 a 28

Los valores representan cantidades de abdominales realizadas durante 60 segundos. No obstante, los especialistas aclaran que alcanzar el número más alto no garantiza una mejor condición física general, ya que la prueba mide una capacidad muscular específica.

Además, quienes no llegan a los rangos establecidos no necesariamente presentan problemas de salud. Los resultados deben interpretarse considerando el nivel de entrenamiento, las características personales y las condiciones en las que se realiza el ejercicio.

Qué mide realmente la prueba de abdominales

La evaluación permite conocer la resistencia de los músculos que participan en la flexión del torso. Es decir, mide la capacidad de sostener un esfuerzo repetitivo durante un período determinado.

Sin embargo, esta prueba no refleja por completo la fuerza y estabilidad de la zona media del cuerpo. El abdomen está formado por distintos grupos musculares que cumplen funciones complementarias, entre ellas mantener la postura y proteger la columna vertebral.

El recto abdominal interviene principalmente en los movimientos de flexión, mientras que músculos más profundos, como el transverso abdominal, contribuyen a estabilizar el tronco.

Por este motivo, hacer muchas repeticiones no significa necesariamente contar con una espalda más fuerte o tener menor riesgo de sufrir molestias musculares.

Por qué la técnica es más importante que la cantidad

Uno de los aspectos fundamentales para obtener resultados confiables es realizar correctamente cada movimiento. Si una persona modifica la postura o ejecuta los abdominales de manera incompleta para aumentar la cantidad, la medición pierde precisión.

Los especialistas recomiendan respetar las condiciones de la prueba, incluyendo la posición de las manos y el recorrido del torso. De esta manera, los resultados pueden compararse con las referencias correspondientes.

También advierten que las personas con determinadas afecciones de columna, como hernias de disco, pueden experimentar un agravamiento de sus síntomas al realizar flexiones repetidas del tronco. En estos casos, resulta conveniente consultar con un profesional antes de incorporar el ejercicio.

Qué otros ejercicios ayudan a fortalecer el abdomen

Más allá de los abdominales tradicionales, existen otras actividades que trabajan la estabilidad del tronco. Entre ellas aparecen las planchas y los ejercicios que combinan movimientos de brazos y piernas mientras se mantiene firme la zona media.

Estas alternativas permiten estimular músculos profundos y desarrollar capacidades diferentes de las evaluadas mediante las repeticiones abdominales.

Por eso, los especialistas destacan que una rutina completa debe contemplar diferentes movimientos y adaptarse a la edad, la experiencia y las posibilidades físicas de cada persona. La cantidad de abdominales realizados en un minuto puede servir como referencia del progreso, pero no debe utilizarse como único indicador del estado físico.