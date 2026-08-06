En una nueva edición de Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV a través de la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina, destacó que el cuidado de la piel comienza mucho antes de aplicar una crema. Durante la entrevista explicó que este órgano refleja el estado general del organismo y que el descanso, la alimentación, el manejo del estrés y el uso responsable de plantas medicinales son pilares fundamentales para mantenerla saludable.

"La piel no es solamente la envoltura de nuestro cuerpo, sino que tiene todas las funciones de un órgano", afirmó la profesional al iniciar la charla.

Además, recordó que representa más del 15% del cuerpo y cumple funciones esenciales como barrera protectora, reguladora de la temperatura, órgano sensorial e incluso participa en la producción de vitamina D.

La piel habla de nuestra salud

La especialista explicó que la piel mantiene una comunicación permanente con el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Por eso, muchas veces refleja el impacto de las emociones y de los hábitos cotidianos.

"La piel es un reflejo de cómo está nuestro cuerpo", aseguró.

Según detalló, el estrés, la ansiedad, el cansancio y la falta de descanso pueden favorecer la aparición de acné, psoriasis, urticaria, eczemas o caída del cabello.

También advirtió que dormir pocas horas acelera el envejecimiento cutáneo.

"Si uno dijera cuál es el mejor cosmético, sería dormir bien y descansar bien", sostuvo. Durante el descanso nocturno, explicó, el organismo favorece la producción de colágeno y la reparación de la elastina, dos componentes fundamentales para conservar la firmeza de la piel.

Otro aspecto clave es la alimentación. El consumo excesivo de productos ultraprocesados y azúcares favorece procesos inflamatorios y deteriora el colágeno, mientras que una dieta rica en frutas, verduras, grasas saludables, semillas y especias contribuye a mantener una piel más resistente y luminosa.

La hidratación también ocupa un lugar central. La profesional recomendó consumir alrededor de dos litros de agua por día para mantener la elasticidad de la piel y evitar la resequedad.

Plantas medicinales y cuidados responsables

En relación con la fitomedicina, Liliana Cáceres destacó que las plantas pueden ser grandes aliadas cuando se utilizan correctamente. "Siempre las plantas nos ayudan, pero no hacen magia", señaló, al remarcar que también poseen indicaciones y contraindicaciones.

Entre las especies más recomendadas mencionó la caléndula, por sus propiedades calmantes, cicatrizantes y antisépticas. También destacó el aloe vera, útil para hidratar la piel y aliviar irritaciones o quemaduras leves. En este caso recordó la importancia de retirar previamente el látex amarillo de la planta, ya que puede producir dermatitis de contacto.

La manzanilla resulta una opción adecuada para pieles sensibles mediante compresas, mientras que la lavanda puede colaborar cuando existen irritaciones relacionadas con el estrés, siempre utilizando su aceite esencial correctamente diluido. Además, señaló los beneficios del té verde frente al fotoenvejecimiento, de la centella asiática para cicatrices y estrías, y de la rosa mosqueta para favorecer la regeneración cutánea.

La especialista también llamó a evitar la automedicación cosmética. Explicó que muchos productos de moda no son adecuados para todos los tipos de piel y recomendó consultar con un dermatólogo antes de iniciar una rutina de cuidado facial.

Antes de finalizar, dejó un mensaje claro sobre el verdadero significado de una piel saludable: