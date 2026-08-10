El proceso para cubrir el cargo vacante de juez de la Cámara de Apelaciones de Paz entró este lunes en su etapa decisiva. El Consejo de la Magistratura finalizó este lunes la ronda de entrevistas a los postulantes, instancia que se desarrolló durante dos jornadas y que permitió avanzar con el concurso para ocupar el lugar que quedó vacante.

Con esta etapa concluida, ahora los integrantes del Consejo deberán analizar las distintas postulaciones y definir quiénes serán los tres candidatos que integrarán la terna. La próxima fecha clave será el 21 de agosto, cuando el organismo se reúna para determinar los nombres que continuarán en carrera.

La terna que resulte seleccionada será posteriormente elevada a la Cámara de Diputados de San Juan, donde los legisladores deberán definir quién será finalmente designado para ocupar el cargo de juez de Cámara de Apelaciones de Paz.

De esta manera, el concurso entra en su tramo final después de completar una de las instancias centrales del proceso de selección. Durante las dos jornadas de entrevistas, el Consejo de la Magistratura recibió a los postulantes y evaluó sus perfiles antes de avanzar hacia la conformación de la terna.

La definición del próximo 21 de agosto será determinante, ya que reducirá la lista de aspirantes a tres nombres que quedarán formalmente en carrera para llegar al Poder Judicial.

Una vez que la terna sea remitida a la Cámara de Diputados, comenzará una nueva instancia del proceso. Allí se resolverá cuál de los tres postulantes reúne los consensos necesarios para ser elegido como el nuevo juez de la Cámara de Apelaciones de Paz.

Así, tras la finalización de las entrevistas, la atención estará puesta ahora en la reunión del Consejo de la Magistratura del 21 de agosto, cuando se conocerán los tres nombres que avanzarán hacia la definición legislativa.