La localidad cordobesa de Luyaba, situada en el Valle de Traslasierra, se convertirá los días 21, 22 y 23 de noviembre en la sede de la séptima edición de la Cumbre Plurinacional en Defensa del Agua para los Pueblos del Abya Yala. Este encuentro continental y autogestivo reunirá a comunidades originarias, asambleas socioambientales, colectivos territoriales e investigadores de diversos países de América del Sur para coordinar estrategias colectivas frente al avance del modelo extractivista.

Bajo la consigna «El agua es vida. Somos agua. El agua vale más que todo», este plenario busca trascender las coyunturas electorales y los gobiernos de turno, promoviendo la construcción colectiva desde las bases territoriales. Fruto de años de articulación entre comunidades del Abya Yala, el evento se financia de manera autogestiva, solicitando a los participantes llevar su propia vajilla y carpas, reafirmando los principios del Buen Vivir y la soberanía comunitaria.

Cuatro ejes temáticos para estructurar el debate territorial

El programa de la Cumbre se estructurará en cuatro mesas de trabajo orientadas a conectar los aspectos legales, científicos, políticos y pedagógicos de las luchas territoriales:

Legales y Derechos de los Pueblos: abordará la defensa jurídica de los bienes comunes ante el retroceso normativo. Se analizará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI y Súper RIGI), la Ley de Manejo del Fuego, las leyes de desmontes y glaciares, además del Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y fallos de la CIDH, analizando también el despojo hídrico superficial, subterráneo y atmosférico. Ciencias Dignas, Salud y Saberes: espacio de alianza entre investigadores y comunidades para evaluar diagnósticos de impactos acumulativos, la salud colectiva frente al extractivismo y el impacto técnico y sanitario del vertido cloacal en las cuencas. Geopolítica, Debate Político y Comunicación: analizará el saqueo corporativo transnacional, abordando tratados como el acuerdo UE-Mercosur y el IIRSA. Debatirá la soberanía territorial, hídrica, alimentaria y tecnológica hacia un Estado Plurinacional, impulsando redes de comunicación popular. Educación Popular, Cultura y Transformación: centrada en prácticas pedagógicas territoriales, la crítica a las falsas «transiciones energéticas» (litio e hidrógeno verde) y la propuesta de transición agroecológica. Incluye la jornada textil «Borde el agua», impulsada por el taller de resistencia de Luyaba.

Problemáticas transversales e impacto en las cuencas

De manera transversal, las mesas debatirán problemáticas urgentes como la megaminería, el fracking, la exploración petrolera offshore, la ganadería industrial, las salmoneras y los feedlots. Asimismo, se abordará la emergencia climática vinculada a incendios intencionales, desmontes y destrucción de humedales, junto al acaparamiento de agua provocado por megaproyectos energéticos y centros de datos dedicados a la Inteligencia Artificial.

Cronograma de actividades y metodología

El sábado 21 iniciará a las 15:00 horas con una ceremonia ancestral de apertura, seguida del Plenario Inicial para evaluar acuerdos previos y confeccionar un Mapeo Colectivo de luchas territoriales. El domingo 22 se destinará al trabajo intensivo en comisiones por mañana y tarde, sumando intervenciones artísticas comunitarias. El lunes 23 concluirá a las 13:00 horas con la lectura y aprobación de la Declaración Final y el Plan de Acción continental en el Plenario General.

Logística, hospedaje e inscripción

Las jornadas se desarrollarán en el camping municipal de Luyaba. Las personas con requerimientos de salud o edad avanzada contarán con plazas asignadas en viviendas de la comunidad. El evento no se suspende por lluvia y otorgará certificados de asistencia.

La inscripción virtual se realiza en los canales oficiales de la organización:

Facebook: VII Cumbre Plurinacional en Defensa del Agua para los Pueblos del Abya Yala.

Instagram: @7macumbreplurinacionalxelagua.

Contactos: 3544 54-2729 - 1159805983 - Vía mail: 7macumbredefensaagua2026@gmail.com.

Memoria viva y proyección de la lucha continental

La consolidación de esta séptima edición representa la continuidad de un proceso histórico que lleva años tejiendo lazos de solidaridad entre los pueblos de la región. El encuentro trasciende la denuncia puntual para constituirse en una trinchera pedagógica donde la experiencia acumulada por cada asamblea socioambiental nutre una estrategia global de resistencia, autocuidado territorial y preservación de la vida.

En ese sentido, las actividades culturales y de artivismo, como las rondas de bordado colectivo para mujeres y disidencias, operan como espacios de sanación y encuentro afectivo frente al despojo corporativo.

La confluencia en Luyaba busca reafirmar que la resistencia por el agua no es solo una disputa técnica o legislativa, sino un compromiso ético ineludible con la preservación de las cuencas hidrográficas y el Buen Vivir de las futuras generaciones.