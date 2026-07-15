La región Cuyo registró en junio la inflación mensual más baja del país, con una variación del 1,6%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido este martes por el Indec. El dato se ubica por debajo del promedio nacional de 1,9% y es inferior al registrado en el resto de las regiones del país.

El informe detalla que la región Cuyo, que integran las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, también se mantiene por debajo del promedio nacional en la inflación acumulada del primer semestre de 2026, con un 16,4% frente al 16,8% del total país.

En términos interanuales, Cuyo alcanzó el 34%, ubicándose como la segunda región con menor inflación, solo por detrás de la Patagonia (32%). El promedio nacional fue de 33,5%.

El dato más bajo de Cuyo en junio contrasta con otras regiones del país. El Noreste lideró la inflación mensual con el 2%, seguido por la región Pampeana con el 1,9%. GBA y Noroeste completaron el listado con el 1,7% cada una.

En cuanto a los rubros que más impactaron en la inflación de la región, se destacaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, según el informe del INDEC.

El informe también detalla los precios promedio de alimentos en la región Cuyo durante junio. La carne picada común promedió $9.990, el pan francés $2.595, el pollo entero $5.082, la leche $2.057 y el aceite de girasol $6.695.

El dato de inflación en Cuyo refleja una tendencia de desaceleración en la región, que durante mayo había registrado un 1,7%. La región mantiene una trayectoria descendente desde principios de año, cuando en enero había alcanzado el 2,3%.

El INDEC también informó que los bienes y servicios estacionales registraron en Cuyo una variación del 6,5% en junio, muy por encima del promedio nacional del 3,4%, explicado en parte por el inicio de la temporada invernal y el aumento en tarifas de servicios vinculados a la recreación y el turismo.

La región Cuyo tiene una participación del 5,2% en el gasto de consumo de los hogares a nivel nacional, según el organismo estadístico.