El CyberMonday 2026 dejó un balance preocupante para el consumo en Argentina. Aunque los compradores adquirieron más productos que durante la edición anterior, la facturación registró una caída cercana al 20% en términos reales, es decir, al descontar el efecto de la inflación. Los resultados reflejan un cambio en los hábitos de compra, con consumidores que aprovecharon las promociones, pero priorizaron artículos de menor valor.

Según el informe difundido este viernes 6 de noviembre por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento, desarrollado entre el 2 y el 4 de noviembre, alcanzó una facturación total de $682.185 millones. La cifra representó un crecimiento nominal de aproximadamente el 6,8% respecto de 2025, muy por debajo de la inflación interanual del 33,4% registrada en septiembre.

Al ajustar los valores por ese incremento de precios, las ventas mostraron una contracción real estimada del 20%. La comparación es preliminar, ya que todavía resta conocer el índice de inflación de octubre.

Durante las tres jornadas se concretaron casi 6,5 millones de órdenes de compra y se comercializaron más de 14,6 millones de productos en todo el país. Mientras la cantidad de artículos vendidos creció un 20,7%, las operaciones disminuyeron cerca de un 6% frente al año anterior.

Los números muestran que los argentinos compraron más unidades por operación, pero destinaron un gasto menor en términos reales.

Cuánto gastaron los argentinos durante el CyberMonday

Uno de los indicadores que mejor refleja el comportamiento del consumo fue el ticket promedio, que alcanzó los $105.039 por operación.

Aunque este monto aumentó un 14,2% en comparación con 2025, al descontar la inflación presentó una caída real cercana al 14,4%.

Andrés Zaied, presidente de la CACE, explicó que los resultados evidencian un consumidor que continúa utilizando las plataformas digitales, aunque con decisiones de compra más selectivas.

El crecimiento en la cantidad de unidades comercializadas, combinado con una facturación que no acompañó la inflación, dejó en evidencia el mayor protagonismo de productos más económicos.

Pese a este escenario, las empresas participantes informaron que durante los tres días de descuentos consiguieron ventas equivalentes, en promedio, a 15 jornadas habituales de facturación.

Qué productos se vendieron más y cuáles perdieron terreno

Las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo estuvieron entre los segmentos destacados de esta edición.

En cambio, productos de mayor valor, como televisores y equipos de aire acondicionado, registraron caídas importantes en la demanda.

Este comportamiento marcó una diferencia respecto de otras ediciones, cuando los electrodomésticos y artículos tecnológicos ocupaban un lugar central entre las compras.

Desde el sector señalaron que las condiciones climáticas y la renovación de equipos realizada durante años anteriores influyeron en la menor demanda de algunos bienes durables.

Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza fueron los distritos que concentraron mayor interés e interacción durante el evento.

Menos empresas participaron del CyberMonday 2026

Otro dato que dejó el balance fue la reducción de marcas participantes. Mientras que en 2025 se habían sumado cerca de 900 empresas, este año la cifra rondó las 800, lo que representa aproximadamente 100 compañías menos.

La menor participación coincidió con una demanda orientada hacia compras más económicas y un gasto promedio que perdió poder adquisitivo.

Los resultados también se conocen en un contexto de debilidad del consumo masivo. Según la consultora Scentia, las cantidades vendidas disminuyeron un 1,2% interanual en septiembre, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses mostró una contracción del 2,7%.

En contraste, el comercio electrónico continúa ganando participación como canal de compra. Sin embargo, el balance del CyberMonday evidencia que un mayor número de productos vendidos no necesariamente significa una recuperación del poder de compra de los hogares argentinos.