El mapa político de Chimbas comenzó a sumar una nueva alternativa de cara a 2027. La exdiputada provincial y excandidata a intendenta Daiana Luna presentó Chimbas Por Vos, un partido departamental que impulsa junto al concejal Luciano Cano y que busca romper con el esquema de poder que, según su mirada, tiene como protagonistas a Fabián Gramajo y a la actual intendenta Daniela Rodríguez.

Luna explicó que la decisión de crear un espacio propio surgió de la experiencia electoral de 2023, cuando participaron dentro del sublema del giojismo y quedaron entre los sectores más votados del departamento. Sin embargo, aseguró que aquella experiencia dejó en evidencia las dificultades para diferenciar su propuesta dentro de una estructura en la que, según denunció, no encontraron lugar para desarrollar su proyecto.

"Hay un vicio en lo político y en lo institucional, están los mismos y van a seguir los mismos", cuestionó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. También recordó que, pese al resultado electoral, no tuvieron participación en la junta departamental del PJ. Por eso, explicó que ahora buscan mostrar con mayor claridad su identidad y sus propuestas ante los chimberos.

Uno de los principales cuestionamientos de Luna apunta a la continuidad de Gramajo dentro de la gestión municipal, pese a que Rodríguez ocupa actualmente la intendencia. Al ser consultada por la relación entre ambos dirigentes, lanzó: "O mintieron antes o están mintiendo ahora". Y agregó que, a su entender, el gabinete mantiene la estructura del exjefe comunal y que "el gobierno es Gramajo".

Sobre el rol de Rodríguez, Luna sostuvo que todavía tiene la posibilidad de marcar una diferencia: "Puede ser ella, tomar decisiones y tener un gabinete totalmente propio, con impronta propia". Sin embargo, cuestionó que eso no haya ocurrido hasta ahora y apuntó contra la administración de los recursos municipales.

"Nos llama la atención, sobre todo la transparencia, no saber a dónde van $2.000 millones", afirmó. En ese sentido, mencionó los $40 millones destinados a catástrofes, los $50 millones para viáticos y los $170 millones asignados al ciclismo. "Ciclismo, buenísimo porque hay que apoyar el deporte, pero el ciclismo tiene más que lo que se destina a catástrofes", comparó.

También apuntó contra el incumplimiento de la ordenanza Techos Dignos, impulsada por el concejal Luciano Cano. "Hay un relevamiento, hay 800 familias que en este momento se les podría estar arriesgando el techo y no se está haciendo", advirtió. Y cuestionó: "Vamos a esperar otra vez a gastar en palo y nylon, palo y nylon. Está la ordenanza, hay que cumplirla".

Para Luna, las prioridades de la gestión deberían ser otras. "El problema es gestión, reorganización, redistribución, transparencia, esos son los problemas", resumió.

En el plano electoral, la referente de Por Vos evitó anticipar con quién podría competir en 2027 y dejó abiertas las conversaciones con distintos sectores. "El eje nuestro no es el peronismo o cualquier otro partido, el eje somos nosotros, es nuestra identidad propia", aclaró. No obstante, remarcó: "Vamos a analizar, vamos a dialogar, estamos abiertos al diálogo".

La posibilidad de un entendimiento con el orreguismo tampoco está descartada. "No damos nada por descartado", respondió cuando le preguntaron por un eventual acuerdo con el oficialismo provincial. Y agregó: "Tenemos diálogo, estamos dispuestos a charlar".

La única fuerza con la que marcó una distancia explícita fue La Libertad Avanza. "Yo creo que hay límites", afirmó. Luego cuestionó las decisiones económicas del Gobierno nacional: "Me parece que es tremendo. Si nos ponemos a ver lo que le está pasando a la gente a partir de las decisiones macroeconómicas nacionales, no se ha solucionado nada para la gente".

Aunque reconoció que mantiene su pertenencia peronista, Luna insistió en que atraviesa una nueva etapa política. "Tengo mi pertenencia, pero hoy también es una cuestión personal. Yo tengo un desafío superador", expresó. Con Por Vos, busca construir una alternativa propia para Chimbas y disputar el escenario electoral de 2027.

Textuales

Daiana Luna / Dirigente de Por Vos