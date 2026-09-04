La Justicia de San Juan impuso multas que, en conjunto, superan los $9 millones a los dos involucrados en el ingreso indebido de una Toyota Hilux a la Pampa del Leoncito. El vehículo había quedado enterrado en el lugar el pasado 8 de agosto y finalmente fue retirado bajo supervisión de organismos oficiales.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, a cargo de Andrés Troche, que condenó a Agustín Añó y Pablo Andrés Abraham por los daños ocasionados al patrimonio natural y cultural.

Cada uno deberá pagar una multa de $4.387.320. Además, Abraham recibió otra sanción de $456.800 por eludir un control de Gendarmería Nacional al ingresar por el sector sur. De esta manera, las multas aplicadas por el episodio alcanzan en conjunto los $9.231.440.

La sentencia también permitió avanzar con el retiro de la Toyota Hilux blanca, dominio AD-048-JV, que llevaba casi un mes atrapada en el área.

Un daño que podría tardar hasta 80 años en desaparecer

La sanción económica se estableció en un caso que dejó un importante impacto sobre la superficie de la Pampa del Leoncito. Un informe técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural determinó que la camioneta afectó unos 280 metros cuadrados, con 35,28 metros cuadrados considerados de afectación severa.

A esto se sumaron otros 50,3 metros cuadrados dañados durante la intervención de una motocicleta que intentó asistir al vehículo.

Los especialistas estimaron que la recuperación natural de los sectores más afectados podría demorar entre 50 y 80 años.

Según determinó la Justicia, la Hilux había ingresado por el sector sur a través de una huella preexistente que no constituía un acceso autorizado. El vehículo continuó avanzando hasta quedar enterrado en una zona húmeda y barrosa.

Retiraron la camioneta bajo un protocolo especial

Tras permanecer en el lugar desde el 8 de agosto, la camioneta finalmente pudo ser retirada. La Justicia dispuso que el procedimiento se realizara bajo la supervisión de Gendarmería Nacional, la Comisaría 33ª de la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La extracción requirió cuidados especiales para evitar nuevas alteraciones en el terreno. La sentencia incluso consignó que durante un intento anterior se habían utilizado escaleras metálicas como rampas, lo que provocó daños adicionales.

Con la extracción de la Hilux se cerró una de las etapas más visibles del episodio, mientras que los involucrados deberán afrontar ahora las sanciones económicas impuestas por la Justicia.