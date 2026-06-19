Las prestaciones destinadas a personas con discapacidad tendrán nuevos valores tras la actualización oficializada por el Gobierno nacional. La medida fue establecida mediante una resolución conjunta del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con el objetivo de adecuar los aranceles a la evolución de los costos que enfrentan los prestadores del sistema.

La actualización alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que fija los valores de referencia para servicios de rehabilitación, educación, asistencia y acompañamiento destinados a personas con discapacidad. Los nuevos montos fueron aprobados por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y abarcan todas las modalidades contempladas en el régimen vigente.

Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran los centros de día, centros educativos terapéuticos, escolaridad, formación laboral, hogares, residencias, transporte y distintas prácticas de apoyo profesional. La normativa también mantiene los adicionales previstos para zonas desfavorables, como ocurre en las provincias patagónicas.

Desde el Gobierno señalaron que la actualización busca sostener el funcionamiento del sistema y garantizar la continuidad de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901, que establece la cobertura integral para las personas con discapacidad a través de obras sociales, prepagas y organismos públicos.

La decisión se produce en medio de los reclamos que desde hace tiempo vienen realizando instituciones, transportistas y profesionales vinculados al sector, quienes advertían sobre el desfasaje entre los valores reconocidos por el nomenclador y los costos reales de funcionamiento. La actualización de los aranceles busca atender parte de esa problemática y brindar previsibilidad a los prestadores que trabajan dentro del sistema.