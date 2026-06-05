La adjudicación de una parte del campamento permanente de Vicuña no sólo marca el avance de uno de los proyectos mineros más importantes de San Juan. También pone el foco sobre las tres empresas que tendrán a su cargo la ejecución de la obra. El consorcio ganador está integrado por las compañías chinas PowerChina y Beijing Chengdong, junto a la firma argentina RAFA S.A., una combinación que reúne experiencia en grandes obras de infraestructura, fabricación de módulos habitacionales y montajes industriales.

La construcción adjudicada representa aproximadamente el 25% del campamento definitivo que tendrá el proyecto y permitirá sumar unas 2.000 camas a la infraestructura ya existente. Además, la empresa anticipó que habrá nuevas licitaciones para completar las etapas restantes del complejo habitacional.

Entre las tres compañías, una ya tiene antecedentes concretos en San Juan, otra es especialista en campamentos para minería y la tercera aportará la ejecución de la obra en terreno.

PowerChina en San Juan

La empresa con mayor trayectoria previa en la provincia es PowerChina. La firma china integró la unión transitoria de empresas adjudicataria del dique El Tambolar, uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos de San Juan, cuya obra permanece paralizada mientras Gobierno evalúa alternativas para su continuidad. La compañía formó parte del consorcio junto a Panedile, Sacde y Petersen.

Estuvo involucrada en lo que fue la obra inconclusa de El Tambolar y ahora liderará la obra del campamento de Vicuña.

La relación con la provincia continuó en los últimos años. En 2025, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) anunció un acuerdo con PowerChina para avanzar en el financiamiento de un parque solar y eólico que fue presentado como uno de los proyectos de energías renovables más importantes de Latinoamérica.

Fundada en China, PowerChina es una corporación estatal dedicada al desarrollo de infraestructura, energía, transporte e ingeniería. Tiene presencia en más de 100 países y participa en proyectos hidroeléctricos, solares, eólicos y de construcción de gran escala alrededor del mundo.

Dentro de la obra adjudicada por Vicuña tendrá a su cargo la gestión integral del contrato bajo modalidad EPC, que comprende ingeniería, compras y construcción.

Especialistas en módulos

La segunda integrante del consorcio es Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation, una empresa especializada en el diseño, fabricación y construcción de módulos habitacionales y campamentos prefabricados.

Fabricará los módulos habitacionales para el nuevo campamento de Vicuña.

La firma fue fundada en 1998 y tiene sede en Beijing. Según información corporativa, ha desarrollado miles de proyectos en más de 100 países vinculados a minería, petróleo, gas, energía e infraestructura.

Su especialidad son precisamente los campamentos destinados a operaciones en zonas remotas, una característica que encaja con las necesidades logísticas de los proyectos mineros de alta montaña.

Dentro del esquema adjudicado por Vicuña, Beijing Chengdong tendrá la responsabilidad de fabricar los módulos habitacionales que conformarán esta primera etapa del campamento permanente.

A diferencia de PowerChina, no aparecen antecedentes públicos relevantes de la compañía vinculados a proyectos anteriores en San Juan.

La firma argentina, no sanjuanina

La tercera empresa que integra el consorcio es RAFA S.A., una firma argentina con sede en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.

Ejecutará en San Juan las obras civiles y el montaje del campamento.

La compañía cuenta con más de 30 años de trayectoria en ingeniería, fabricación y montajes industriales. A lo largo de su historia participó en proyectos relacionados con energía, petróleo, gas, petroquímica e industria pesada.

Su estructura incluye talleres propios, personal especializado y experiencia en construcción de plantas industriales, tendido de ductos, mantenimiento y ejecución de obras de gran escala.

Dentro del proyecto Vicuña será la encargada de desarrollar los trabajos en terreno. Entre sus responsabilidades figuran el movimiento de suelos, las fundaciones, el montaje de estructuras y las instalaciones necesarias para poner en funcionamiento esta primera etapa del campamento.

La obra adjudicada constituye apenas una cuarta parte del campamento definitivo previsto por Vicuña. Con nuevas licitaciones anunciadas para los próximos meses y la futura construcción de otros campamentos destinados al personal del Corredor Norte, estas empresas se perfilan como actores centrales en una de las etapas de infraestructura más importantes que atraviesa actualmente el proyecto minero.