El abogado Gustavo de la Fuente volvió a recurrir a los tribunales, aunque esta vez en calidad de denunciante. Tras haber sido sobreseído en la causa penal que lo mantuvo privado de la libertad durante casi dos años, presentó una denuncia en la Justicia Federal contra dos de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.

La presentación penal alcanza al director del Servicio Penitenciario, el prefecto Carlos Suárez, y al jefe de Requisas, Ariel Castro. Según sostuvo De la Fuente, ambos deberán responder por presuntos apremios ilegales, vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, hechos que, afirma, sufrió durante el tiempo que permaneció alojado en el penal.

La denuncia fue radicada hace aproximadamente una semana y marca el inicio de una nueva etapa judicial para el abogado sanjuanino, quien ya había anticipado públicamente, apenas fue sobreseído, que impulsaría acciones legales contra quienes consideraba responsables de los presuntos malos tratos padecidos durante su detención.

Uno de los aspectos llamativos de la causa es que el propio Gustavo de la Fuente asumirá su representación legal. Es decir, no designará otro abogado para impulsar el expediente, sino que será él mismo quien lleve adelante la estrategia judicial en la investigación que ahora quedó en manos de la Justicia Federal.

De acuerdo con lo expresado por el denunciante, durante los casi dos años que permaneció detenido habría sido víctima de distintos episodios que considera incompatibles con el trato que debe recibir cualquier persona privada de la libertad. Por ese motivo decidió avanzar con una denuncia penal contra quienes ocupaban cargos de conducción y control dentro del establecimiento penitenciario.

Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar si existen elementos suficientes para impulsar la investigación y establecer eventuales responsabilidades penales de los funcionarios denunciados. En esta etapa inicial deberán analizarse los hechos denunciados, incorporarse pruebas y resolverse las medidas de investigación que permitan esclarecer lo ocurrido.

La presentación judicial abre un nuevo capítulo para Gustavo de la Fuente, quien, luego de obtener su sobreseimiento, busca que se investiguen las condiciones de detención y los presuntos hechos de violencia institucional que asegura haber sufrido mientras permaneció alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.