Rocío Orellano Pallaroni fue convocada a la preselección argentina femenina Sub 16 y ya entrena con el equipo nacional, en una experiencia que representa uno de los momentos más importantes de su joven carrera deportiva. La futbolista sanjuanina, oriunda de La Rinconada, vive con emoción esta oportunidad que comenzó a construir desde muy pequeña, cuando daba sus primeros pasos con una pelota en las canchas de Atenas.

“Para mí es, la verdad, un sueño cumplido. No me lo imaginé, y menos en tan poco tiempo”, expresó Rocío en diálogo con DIARIO HUARPE, todavía sorprendida por la citación que recibió la semana pasada. “Estoy muy emocionada y muy contenta, porque básicamente estoy cumpliendo un sueño”, agregó.

De las canchas de Atenas a una oportunidad en Talleres

La futbolista sanjuanina comenzó a jugar en Atenas cuando apenas era una niña.

Su historia comenzó cuando tenía apenas cuatro años, en Atenas, donde dio sus primeros pasos en la escuelita junto a los varones. A los 12 años empezó a jugar en el fútbol femenino y llegó a competir en Primera División femenino, mientras su familia acompañaba cada entrenamiento, partido y torneo.

A mediados de este 2026 recibió el llamado de Talleres de Córdoba, una oportunidad que significó un nuevo paso en su carrera. Uno de los partidos que recuerda especialmente fue su debut ante River, donde dio una asistencia y considera que tuvo una actuación que ayudó a que la observaran desde la Selección.

El debut de Rocío en Talleres fue contra River Plate.

Por ahora, Rocío defiende los colores de la “T” cordobesa con la ilusión de seguir creciendo en la disciplina que ama. En 2027 tiene previsto instalarse definitivamente en Córdoba para incorporarse al plantel y compartir el día a día con sus compañeras.

Entrenamientos de primer nivel y el sueño del Sudamericano

La convocatoria forma parte de una preselección que trabaja durante este año con el objetivo de evaluar a las futbolistas que podrían integrar el plantel para el Sudamericano del próximo año y el Mundial previsto para fines de ese mismo año. Para Rocío, cada entrenamiento representa una oportunidad para aprender y seguir creciendo.

La sanjuanina entrena en el predio de Ezeiza. Foto: AFA.

La joven contó que las prácticas son muy exigentes y duran horarios extendidos, con trabajos de gimnasio y cancha. “Son muy lindos, porque se ve que hay mucho profesionalismo, muchas chicas que juegan muy bien, aprendo un montón y me enseñan un montón”, relató.

Una familia detrás de cada paso

En este camino, Rocío no se olvida de quienes estuvieron desde el comienzo, cuando todavía era una niña que jugaba con varones en el barrio. Destacó especialmente a su mamá, Mariela Pallaroni, a su tío Luis Pallaroni y a su papá, Carlos Orellano, quienes la acompañaron y la llevaron a las canchas y los torneos.

También quiso que sus abuelos, Alberto Pallaroni y Josefina Ginés, estuvieran presentes en esta historia. Para ella, el apoyo familiar fue fundamental para sostener una pasión que hoy la lleva a compartir entrenamientos con futbolistas de todo el país.

Además del fútbol, Rocío practica atletismo, aunque asegura que su gran pasión siempre fue la pelota. Entre sus referentes mencionó a Yamila Rodríguez, a quien pudo observar durante los entrenamientos con Talleres, y también a Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Vicky López.

Un mensaje para las chicas que sueñan con llegar

Con la ilusión de incorporarse plenamente a Talleres el próximo año y continuar siendo convocada a la Selección, Rocío sabe que todavía tiene mucho camino por recorrer. Su objetivo es seguir trabajando para tener la posibilidad de disputar el Sudamericano y, más adelante, llegar al Mundial.

Antes de finalizar, dejó un mensaje para las niñas sanjuaninas que sueñan con llegar al fútbol: “Que trabajen, que luchen por sus sueños, que algún momento se les va a cumplir”. Y completó: “Siempre con disciplina, que van a llegar a lo más lejos, pero siempre con fe y esperanza de que sí se pueda”.