José Oscar Muñoz, uno de los condenados por la muerte de tres jóvenes en un departamento de Concepción, quedó formalmente imputado por presunta insolvencia fraudulenta. La Justicia sospecha que se desprendió de sus propiedades para evitar pagar una indemnización a los familiares de las víctimas.

La decisión fue tomada este martes por el juez de Garantías Alberto Caballero, quien rechazó el planteo de la defensa y habilitó el avance de la investigación penal. La causa está a cargo del fiscal Atilio Yanardi, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que tendrá seis meses para reunir pruebas y definir los próximos pasos.

La investigación se originó después de que los familiares de las víctimas iniciaran un reclamo civil para obtener una reparación económica por las muertes. En ese trámite, los abogados querellantes advirtieron que Muñoz ya no tenía bienes registrados a su nombre, pese a que anteriormente sí contaba con propiedades.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el hombre habría donado una vivienda a sus hijos y vendido otro inmueble por una suma superior a los 150 millones de pesos. Los investigadores sostienen que el dinero de esa operación no habría quedado reflejado en su patrimonio, lo que habría dificultado el cumplimiento de una indemnización fijada en 46 millones de pesos, más intereses.

La denuncia fue presentada por la madre de una de las jóvenes fallecidas. A partir de los informes del Registro de la Propiedad, la Fiscalía detectó movimientos patrimoniales que considera relevantes para determinar si existió una maniobra destinada a evitar el pago.

La defensa había solicitado frenar el proceso penal hasta que se resolviera una cuestión pendiente en la Justicia Civil. Sin embargo, el juez Caballero rechazó ese planteo y permitió que la investigación continúe.

El antecedente de la triple tragedia

El caso se remonta al 12 de agosto de 2023, cuando Sasha, Yeni y una adolescente de 17 años fueron encontradas sin vida en un departamento de calle Entre Ríos Norte, en Concepción. Las tres murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

La investigación determinó que el inmueble no reunía las condiciones de seguridad necesarias para ser habitado. Entre las irregularidades detectadas se encontraban problemas de ventilación y artefactos a gas sin las medidas de seguridad correspondientes.

En abril de 2024, Muñoz y su pareja, Teresa Scalise, fueron condenados a tres años de prisión condicional por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas. Además, recibieron una inhabilitación especial por seis años para alquilar la propiedad.

Ahora, la nueva causa busca establecer si las operaciones realizadas con los inmuebles tuvieron como finalidad impedir que los familiares cobraran la indemnización reconocida por la Justicia.

Las medidas judiciales

Muñoz continuará en libertad mientras avanza la investigación, pero deberá someterse al proceso y no podrá realizar acciones que obstaculicen las medidas judiciales. También tiene prohibido salir del país sin autorización.

Además, el juez dispuso la inhibición general de sus bienes, una medida destinada a impedir nuevas operaciones patrimoniales que puedan afectar el eventual cobro de la indemnización.

La Fiscalía tendrá seis meses para profundizar la investigación y determinar si corresponde avanzar hacia una acusación formal por el delito de insolvencia fraudulenta.