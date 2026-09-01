El Gobierno de San Juan prevé mantener maquinaria y equipamiento de manera permanente en los departamentos considerados críticos durante toda la próxima temporada de deshielo, como parte del operativo preventivo que comenzó a desplegarse ante el incremento de los caudales esperado para los próximos meses.

La medida fue confirmada por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, quien explicó que el objetivo es contar con capacidad de respuesta inmediata frente a eventuales crecientes, sin depender del traslado de equipos desde otros puntos de la provincia.

“El plan de trabajo que se va a desarrollar es dejar permanentemente, durante toda la temporada, en cada uno de los departamentos, el equipamiento necesario para poder atacar la urgencia”, afirmó Perea.

La decisión forma parte de las acciones del comité de emergencia encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y en el que participan, entre otras áreas, Hidráulica y Defensa Civil. El esquema comenzó a tomar forma luego de las importantes nevadas registradas en cordillera y ante la previsión de un deshielo considerablemente superior al de las últimas temporadas.

Perea sostuvo que las estimaciones preliminares indican que el caudal podría ser aproximadamente tres veces superior al registrado durante el último período de escasez hídrica, aunque el pronóstico hídrico definitivo para la temporada 2026-27 todavía no fue presentado.

“Del año pasado, no tener agua, ahora a tener un caudal y estar preocupado por el caudal que va a tener el río, tres veces más se calcula aproximadamente, así que se está trabajando fuertemente”, señaló.

Maquinaria durante toda la temporada

Desde que Orrego anunció la conformación del esquema de emergencia, el Gobierno avanzó con trabajos en diferentes zonas de la provincia. Inicialmente fueron definidos como prioritarios Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, mientras que posteriormente se incorporaron intervenciones preventivas en Zonda, Ullum, Albardón y Sarmiento.

En algunos sectores ya se ejecutan tareas de encauzamiento, limpieza de cauces y fortalecimiento de defensas. El nuevo paso será evitar que el equipamiento utilizado en esas intervenciones sea retirado una vez finalizadas las obras iniciales.

Según explicó Perea, las máquinas quedarán distribuidas en los departamentos durante el período de mayor riesgo para poder intervenir ante una emergencia.

“No es un lugar específico. Hay puntos críticos en Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, así que está distribuida la gente y ya se está trabajando en cada uno de los puntos críticos”, sostuvo el ministro.

El funcionario detalló que las intervenciones comprenden diferentes tipos de tareas según las características de cada zona. Entre ellas mencionó el encauzamiento de ríos, la limpieza y el refuerzo o construcción de defensas.

Preocupación por viviendas junto a los cauces

Otro de los puntos que comenzó a incorporarse al operativo es la situación de las familias que viven en sectores próximos a los ríos.

Después de años de sequía y bajos caudales, en distintos puntos de San Juan existen viviendas y otras construcciones ubicadas sobre terrenos cercanos a cauces naturales o zonas que podrían volver a ser ocupadas por el agua ante una temporada de fuerte escurrimiento.

Perea reconoció que esa situación representa una dificultad adicional para el operativo preventivo.

“Hay mucha construcción que está sobre el pie del río. Ya lo habíamos tenido el año pasado, en algunos casos con mucho menos agua ya teníamos problemas. Imaginate ahora”, expresó.

Ante ese escenario, el Gobierno prevé que el área de Familia y Desarrollo Humano también intervenga si las crecientes comprometen viviendas o familias ubicadas sobre los márgenes.

“Va a haber, con la gente de Familia y Desarrollo Humano también, una especie de abordaje en el caso de que tengamos urgencias con esa gente que está sobre el borde del río”, agregó Perea.

El operativo forma parte del esquema preventivo anunciado por Orrego ante un escenario hídrico que podría marcar un fuerte contraste con los años de sequía que atravesó San Juan. Mientras se espera el pronóstico definitivo de escurrimiento, la Provincia comenzó a trabajar sobre los sectores considerados más vulnerables y prepara recursos para sostener la respuesta durante toda la temporada.