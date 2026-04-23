Dejaron en total libertad al policía de Jáchal que pedía coimas de gaseosas

El suboficial Franco Abel Vidable fue beneficiado por una resolución del Tribunal de Impugnación que dejó sin efecto su condena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por el delito de cohecho. El juez Eduardo Raed determinó que la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2025 carecía de pruebas suficientes y vulneraba garantías fundamentales del acusado.

El caso se remonta al 27 de agosto de 2024 en el puesto de Niquivil sobre la Ruta Nacional 40 donde Vidable y su compañero Facundo Videla de la Dirección de Control y Seguridad Vial detuvieron a un repartidor. Según la denuncia del fiscal Gastón Salvio de la UFI Norte el chofer Brayan Castro Pelayes entregó dos packs de gaseosas marca Torasso de tres litros y uno de fernet Fernandito para evitar multas por infracciones viales.

La acusación sostenía que la mercadería fue hallada entre malezas cerca de la garita policial y hasta se secuestraron los uniformes de los efectivos como evidencia. Sin embargo el magistrado advirtió una valoración arbitraria y fragmentada al señalar que el mismo conjunto de elementos sirvió para que el juez Eduardo Vega absolviera a Videla por duda pero condenara a Vidable con certeza.

La defensa a cargo de Eduardo Javier Alonso y Leonardo Isaías Miranda cuestionó que se invirtiera la carga de la prueba exigiendo al imputado demostrar su inocencia. En su fallo el juez aplicó la doctrina del "fruto del árbol envenenado" para anular el secuestro de bebidas porque la confesión del policía se dio sin asistencia legal ni información de sus derechos.

Finalmente se confirmó la absolución de Videla y se dictó la libertad para Vidable por el beneficio de la duda al no existir pruebas válidas suficientes para sostener su responsabilidad penal.