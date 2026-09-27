Las heladas que afectaron a distintas zonas productivas de San Juan dejaron pérdidas de entre el 20% y el 50% en algunos cultivos, según el relevamiento realizado por la Sociedad de Chacareros Temporarios. El dato todavía no se refleja plenamente en los mercados porque se trata, principalmente, de producciones de verano sembradas de manera temprana, cuyo impacto en la oferta se conocerá desde fines de octubre y durante noviembre.

Sergio Armando López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que el porcentaje de daño varió según la zona, el cultivo y el nivel de protección que tenía cada parcela.

“Oscilaba entre un 20 y un 40% en algunos artículos, en algunas zonas”, señaló López.

Los productores que contaban con mantas térmicas lograron proteger parte de sus plantaciones, mientras que aquellos cultivos que quedaron expuestos sufrieron mayores consecuencias.

Zapallito y calabaza, entre los más afectados

El impacto más fuerte se concentró en los cultivos que se encontraban en una etapa temprana de desarrollo. López señaló especialmente al zapallito y la calabaza, aunque también registraron daños lotes de tomate, berenjena, pimiento y choclo.

Se tratan de cultivos que habían sido sembrados anticipadamente para intentar llegar antes al mercado y conseguir una diferencia de precio. La estrategia de adelantar la producción, sin embargo, dejó a esas plantaciones expuestas a temperaturas bajas en un momento en que todavía eran particularmente vulnerables.

El golpe podría sentirse recién en octubre

Uno de los principales puntos que destacan los productores es que las pérdidas actuales no necesariamente significan un aumento inmediato de precios. Los cultivos afectados son de verano y todavía no tienen el peso que tendrán en el abastecimiento durante los próximos meses.

“Estos productos que se han helado, que se ha perdido mucho, va a influir en el futuro”, advirtió López.

La Sociedad de Chacareros espera que el verdadero impacto pueda dimensionarse desde fines de octubre y durante noviembre, cuando esos productos deberían comenzar a ingresar con mayor fuerza al mercado.

El porcentaje de producción que quedó disponible será entonces uno de los factores que determinará si las pérdidas terminan trasladándose a los precios.

Todavía no pueden calcular cuánto subirán

Pese al nivel de daño relevado, los chacareros todavía no tienen una estimación sobre cuánto podrían aumentar los productos afectados. López explicó que el precio dependerá de varios factores, entre ellos la cantidad de producción local que llegue al mercado y el ingreso de mercadería desde otras provincias.“Es muy relativo”, sostuvo.

Actualmente continúan ingresando productos de otras zonas y todavía no está definido cómo será la oferta cuando llegue el momento de mayor producción local. Por eso, desde la Sociedad de Chacareros prefieren esperar antes de anticipar aumentos.

Si la merma de la producción local coincide con una menor disponibilidad de productos provenientes de otras regiones, el impacto podría ser mayor, pero esa situación recién podrá observarse cuando avance la temporada.

La vid concentra el cultivo más afectado

La semana pasada, el ministro de Producción Gustavo Fernández explicó que la vid es, hasta el momento, el cultivo más afectado por las heladas tardías y que concentra más denuncias.

El Gobierno recibió 1.080 reclamos y deberá peritar 16.500 hectáreas. La primera helada golpeó especialmente a variedades destinadas a pasa y consumo en fresco, cuya cosecha es temprana y se realiza entre diciembre y enero. La segunda helada, en tanto, alcanzó a variedades criollas y comunes que se encontraban en etapa de brotación.

“En algunos casos se han registrado daños de entre el 50% y el 80%”, señaló Fernández.

Los peritajes permitirán establecer qué porcentaje de cada unidad productiva fue efectivamente afectado y cuáles de los productores reúnen las condiciones para acceder a la asistencia económica provincial.